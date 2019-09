Ontiveros, N'Diaye, Mula, Jony... los nombres propios de Caminero y Jofre

Hubo hueco para nombres propios en la conferencia de prensa de José Luis Pérez Caminero y Joaquín Jofre. La venta de Ontiveros, la disparatada operación de N'Diaye, el caso Mula, la situación de Juanpi, Keko y Rolón, el conflicto con la Lazio por Jony...

"Él es el presidente del consejo de administración y mi capacidad hasta donde puede dar es en lo deportivo y lo que diga con Joaquín. A partir de ahí se me escapan otras circunstancias que no puedo tener. Números exactos, etcétera. Situaciones que quien las tiene que valorar es el presidente del club. Como en todas las operaciones el presidente es el que lleva adelante las operaciones porque es quien tiene toda la información. Deportiva, financiera, del club. Es algo que se hace en todos los clubes", fue el primer alegato de Caminero cuando se le preguntó por ciertas operaciones.

Gran parte del verano estuvo protagonizado por Ontiveros y su salida al Villarreal. Existían discrepancias sobre si su cláusula de rescisión era de 7'5 o de 15 millones de euros. No aclararon este concepto ni Caminero ni Jofre. "Por Ontiveros la oferta creo que vino a los 15 días de terminar la temporada anterior y se estuvo barajando por si podía haber una serie de equipos que entraran en la puja y aumentar el precio por él. Es una cosa que me parece loable y que estuvo bien", aseveró Caminero, que añadió: "Se ha vendido por el dinero que la entidad ha considerado que debía de venderse. Y tras largas negociaciones ambas entidades han decidido que ese era el precio justo y se ha pagado y podéis verle jugar en el Villarreal bastante bien. Sale por cantidad de dinero que ambos clubes han estimado y que consideraban que debía valer Javier Ontiveros".

Sobre el centrocampista senegalés, ninguna admisión de culpa por una operación que era desastrosa para el Málaga desde la perspectiva económica: "A N'Diaye lo trajimos en unos parámetros que todo el mundo conocía en el club y había un visto bueno. Y en cuanto a si era definitivo o si era una losa, eso no voy a decir si es así o no porque los temas económicos no los llevo. Depende de las finanzas que tengas de atrás".

Hubo una pregunta muy concreta acerca de la situación de Álex Mula. Uno de sus agentes afirmó públicamente que media hora antes del cierre del mercado tuvo una opción de salir y en el club le dijeron que no habría problemas con su inscripción. "No, no es cierto", despachó tajante Jofre, que valoró lo vivido en esos momentos: "Desde antes de esa fecha se han propuesto medidas. Es muy difícil saber si todas se podían haber ejecutado, igual que todas las que hay encima de la mesa es difícil saber si se podrán ejecutar. ¿Se pueden? Sí. ¿Con lo que propusimos pudo ser suficiente? No sabemos porque dependemos de terceras personas".

Recogió el testigo Caminero para valorar los casos de Juanpi, Rolón o Keko, tres teóricos descartes que se quedaron en la plantilla: "De alguno de ellos sí tuvimos alguna oferta pero que no la entendíamos porque era un tema más monetario que deportivo y la verdad es que, sobre todo porque Juanpi había jugado 6 meses en Primera y Rolón había jugado bien en Italia; entendíamos que íbamos a tener alguna oferta concreta por cada uno. No se dio en los márgenes que entendíamos y así lo íbamos comunicando. Comunicación siempre tenemos con los representantes, no les escondemos la información y les hacemos partícipes de todo lo que ocurre alrededor de sus jugadores".

Caso Jony Rodríguez

"En el tema de Jony se están intentando tener unos ingresos porque creemos que hay un incumplimiento del jugador y se intenta tener una indemnización por parte del club. Es un tema de defensa jurídica que no podemos exponer aquí porque sería dar pistas a la otra parte", expresó Jofre.