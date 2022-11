Esteban Burgos: "Se trata de arrancar a ganar, aunque sea así en penaltis"

Esteban Burgos, central del Málaga, atendió a los medios tras la ajustada victoria del equipo blanquiazul en el estadio del Peña Deportiva. "Se trata de arrancar a ganar, aunque sea de esta manera en penaltis. Hacer el esfuerzo de haber pasado malos momentos en el partido y buenos momentos también. Haber terminado con un triunfo está bien, nos da fuerza para afrontar lo que viene. Es verdad que en Liga se vienen haciendo las cosas bastante bien y nos están penalizando un mínimo fallo. No sé si merecemos estar en la posición que estamos, pero la realidad es lo que está sucediendo y somos conscientes de que con dos triunfos estamos fuera de esa zona, tenemos plantilla y equipo para eso", comentaba sobre las sensaciones tras el triunfo.

"Creo que agarramos una mala dinámica, una racha en la que tienes que generar 150 situaciones para hacer un gol y por ahí lo que no llega a ser ni un error te termina penalizando. Estamos en ese momento, no le vamos a echar la culpa a la suerte, estamos trabajando para ser más contundentes, para que no lleguemos a cometer errores, porque la situación en la que estamos hoy pega en el palo y van para dentro", explicaba el central sobre el mal momento que atraviesa la entidad deportivamente. "El año pasado en Éibar teníamos una gran plantilla, aquí estamos en reconstrucción. Nuestro míster se fue a la cuatro fechas, ahora vino Pepe y recién lleva cinco fechas, tiene su forma de trabajar. Son muchas cosas que se juntaron, pero lo importante es que se está empezando a ver, aunque no tenemos los resultados que queremos que el equipo está teniendo una forma de jugar", añadía cuando le preguntaban por su anterior equipo, con el que se quedó a las puertas del ascenso.

"Ganar es importante, más por el desgaste que hacemos hoy. Jugamos contra un gran rival, que juegan muy bien en sintético, tienen muy buenos movimientos, buenos jugadores. Es gratificante el esfuerzo que haces, porque se dio para nuestro lado, aunque sea por penaltis. Nosotros sabemos que estos partidos vienes a jugar y el de primera también vendrá a jugar con nosotros y sabe que vamos a ser duros. Yo no veo diferencias, los partidos hay que jugarlos porque si el rival te deja crecer o le dejas crecer, te pasa por encima. Contentos de que se nos dio el triunfo", argumentaba de la trabajada victoria en el campo de un Segunda RFEF.

"Para nosotros fue una semana triste. Llegamos el otro día a desayunar, nos encontramos con esa noticia y uno se pone en la piel de él. Yo soy padre también reciente, es un compañero al que queremos mucho y lo queremos levantar. Queremos estar con él, acompañarlo. El triunfo de hoy es lindo porque se lo podemos dedicar a él", decía Burgos sobre la terrible noticia del fallecimiento prematuro de la hija de Alex Gallar.

"La Peña es muy buen equipo, se le ven muy buenos movimientos. Habíamos visto vídeos de como jugaban, pero me sorprendió también que dentro del campo generó movimientos para crear espacios en mitad de cancha y que pueda recibir el delantero. Me gustó mucho, es un equipo duro, por eso dije que los partidos hay que jugarlos. Cualquier equipo que venga aquí va a sufrir, sea de la categoría que sea", elogiaba al rival del Málaga, que lo llevó hasta el extremo para sacar la victoria.