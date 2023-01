FC Barcelona - Málaga CF, octavos Copa del Rey Juvenil: Hora de soñar en grande (16:30)

Llegó la fecha señalada en rojo para la plantilla del Juvenil División de Honor del Málaga CF. 16 equipos buscarán avanzar a los cuartos de final de la Copa del Rey de dicha categoría y el conjunto dirigido por Luis Bueno será uno de los que tenga la oportunidad de seguir haciendo historia en el torneo del KO. Aquí se quedó precisamente la campaña anterior el técnico jienense tras caer ante el Celta de Vigo, aunque era otra plantilla totalmente diferente. La actual está viviendo un sueño del que, obviamente, no quiere despertar: "El equipo llega con muchas ganas. Les marqué que durante la preparación debíamos disfrutar y nos hemos reído, hemos hecho dinámicas y están preparados. Vamos a poner todo de nuestra parte, pero hay muchos factores que no dependen de nosotros. Eso sí, el esfuerzo y la entrega ya garantizo a la afición malaguista que lo va a ver".

El míster afincado en Marbella reconoció, horas antes de embarcar en avión este mismo miércoles a la Ciudad Condal, que están siendo unas semanas de una alta carga de trabajo fuera y dentro del césped: "Hemos observado más de diez partidos. He realizado un trabajo profundo junto a mi cuerpo técnico que ha sido largo y tedioso, mientras a la vez analizábamos al Tomares o a los próximos rivales en liga. Los recursos económicos del Barcelona son muchos mayores que los nuestros por lo que su información sobre nosotros imagino que será alta. Nosotros tenemos mucha información, pero lo importante para nosotros son los jugadores que defienden el escudo del Málaga". Aunque sabe perfectamente que no será un encuentro sencillo: "Espero un rival muy valiente, con iniciativa, ganas de ser el dueño del partido y demostrando que están entre las tres mejores canteras del mundo".

Un duelo entre dos conjuntos de Primera División, aunque por circunstancias de la vida la entidad de Martiricos deba apoyarse en las alegrías de sus canteranos, quienes vivirán una de sus primeras citas históricas en el mundo del fútbol, ya casi profesional. Recuerden que compiten en la máxima categoría de su edad a nivel nacional, son las jóvenes promesas. El míster jienense confirmó que sobran las palabras motivadoras ante tal cartel: "Toda palabra sobra porque hemos hablado mucho ya durante estos días de preparación. Este es el partido de sus vidas, todo el mundo sueña con jugar allí, pero sobre todo palabras que son reales. No te voy a engañar, el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva del Barcelona es un campo más, llevamos mucho tiempo jugando a esto... tenemos que ir a disfrutar y sin duda defender valores como el esfuerzo, el sacrificio y la valentía y como dice nuestro club con mucho compromiso y fe".

Luis Bueno tiene una carta bajo la manga, pues tuvo la oportunidad de disfrutar en El Pozuelo de los representantes de La Masía (Arnau Casas Arcas, Álex Valle Gómez, Ángel Alarcón Galiot, Ilias Akhomach Chakkour y Víctor Barberá Romero) que estuvieron presentes con la selección sub 19 en el amistoso ante Italia que precisamente desequilibró el gol de Víctor Barberá. El entrenador malaguista no podía dejar pasar la ocasión: "Estuve viéndolos en directo porque es una información muy válida también. Además de la que he podido observar a través del vídeo. Si son buenos en vídeo en la realidad también, pero los míos también están ahí, son buenos y están preparados para hacer un partido muy bueno".

La eliminatoria se disputará este miércoles 25 de enero a las 16:30 horas, una hora extraña para que acuda mucho público. Aunque el técnico blanquiazul no se esconde: "A elegir, si te soy sincero, prefiero que vengan con sus mejores jugadores y con toda su gente porque esto es un juego y hay que ser valiente e ir a la verdad. Ser conscientes del partido que vamos a tener porque es el Barcelona, pero no estoy preocupado por la afluencia de público que pueda haber. Estoy centrado en los míos, que no se arruguen y jueguen al fútbol porque eso es lo que hacemos todo el año y no debemos cambiar nuestra identidad, ese es el mensaje. Si las cosas salen o no es distinto". Incluso, añade: "Tenemos que saber que el equipo pequeño es el nuestro, somos chiquitos, pero debemos soñar en grande".

La única mala noticia para los boquerones es que Omar no podrá estar por la lesión que sufrió ante el Cádiz en la anterior ronda copera, sin embargo su entrenador lo ve como un plus para que sus compañeros se dejen el alma en el césped: "Es un jugador que es todo pundonor. Un chico de Málaga que fichó por el Sevilla y por una lesión grave de rodilla tuvo que volver de nuevo a la categoría provincial y se volvió a ganar el derecho de estar aquí, pero en el descanso lo tuvimos que quitar porque tenía una pequeña fisura y no va a llegar. Es un motivo más por el que luchar". Aunque es cierto que llegan con menos tiempo de recuperación con su rival: "Son chicos de 16, 17 o 18 años que es cierto que llegan con minutos en las piernas, pero tienen muy claro el partido que deben hacer. Si nosotros estamos todo el tiempo detrás de la pelota sería un problema muy serio para nosotros. Físicamente llegamos con un día menos de descanso que ellos".

Lo importante es que Luis Bueno cree desde que salió la bola del Barcelona que la gesta es posible: "He tenido varios equipos muy buenos de actitud y con jugadores de nivel, pero este equipo tiene algo especial que otros no tenían. Sabe aguantar los golpes, ya lo hizo ante el Cádiz y otros muchos partidos, que cuando parece que está en la lona o en la cuneta se levanta. Por eso vamos con un convencimiento muy alto, pero hay que ser honestos y hacer las cosas demasiado bien. Ese es el reto". Eso sí, se gane o pierda, el técnico espera que esta oportunidad sirva para seguir creciendo: "La experiencia les debe servir a los chicos para confiar en sus posibilidades, que son muchas, y a nivel personal sería una satisfacción y un reconocimiento al fútbol malaguista poder vender. Además de para los clubes de la ciudad (Tiro Pichón, Marbella, Vázquez Cultural, Dos Hermanas San Andrés) que son un soporte muy grande".