Fernando Hierro y la salida del jeque: "Es algo que parece que nunca se va a terminar"

Fernando Ruiz Hierro reflexiona desde la Axarquía acerca de la situación global que se vive por la pandemia del coronavirus COVID-19 y hace parada en el Málaga. El que fuera mánager general de la entidad de Martiricos en los primeros años de la era Al-Thani aventura dificultades severas en el mundo del fútbol pero también cree que hay base para reconstruir si hay altura de miras.

“Con la ilusión de que se solucionen los problemas, con lo extraordinario que está pasando y todo este problema del COVID-19. Antes había pocos equipos con problemas y ahora puede haber entre Primera y Segunda 30 ó 40. Intuyo que va a haber un cambio en el fútbol y va a tener que haber más sentido común y más tranquilidad. Hay muchos equipos que van a tener dificultades económicas y que van a sufrir mucho. Un 80-90% del fútbol. FIFA, UEFA, Federación, LaLiga… Tendrán que tener un poco de manga ancha”, dijo en una entrevista en Radio Marca Málaga.

“Es momento de unión e intentar entre todos ir hacia delante y remar juntos. A pesar de que no se sabe cuándo se podrá volver a ir, estoy seguro que va a haber muchísima gente que va a comprar su abono y querrán apoyar a sus equipos. Es una demostración de corazón y amor por su club. Nadie tiene una varita mágica”, completó Hierro.

“Cada club tiene su mentalidad y sus valores, pero todos hemos visto La Rosaleda llena y apoyando a su equipo en situaciones muy complejas, sin resultados. En eso ha sido un 10. Entendiendo siempre todo lo que se jugaba, con presidente o sin presidente, con administrador judicial o concursal. Siempre ha estado ahí y los jugadores siempre lo han agradecido”, espetó el veleño.

Pocos mejor que Hierro saben cómo se las gasta el jeque Al-Thani. Valoró su salida:“Sorpresa o no, es una situación que parece que nunca se va a terminar. Un administrador judicial, de quién es la propiedad y de quién no, que si porcentajes, que si unos tienen la parte deportiva y otros la del club… Así es difícil trabajar, tener una continuidad, un camino. Ojalá se acaben los problemas cuanto antes. Mientras tenga al administrador, se consiga la viabilidad y mantenga la categoría… De todas formas no van a ser meses fáciles. Hace falta mucha madurez en el equipo para que no afecte en el campo. Los jugadores han tenido un comportamiento muy profesional. Ojalá se solucionen los problemas cuanto antes y se pueda volver a la Primera División, que es el nivel donde todos queremos al Málaga. Tiene potencial por club, ciudad y afición”.