Fernando Sanz: "El descenso del Málaga es un auténtico fracaso"

Fernando Sanz, mítico capitán del Málaga y ex presidente de la entidad hasta la venta al jeque Al-Thani, analizó la actualidad del conjunto malacitano después de esta dura temporada que ha terminado con el equipo descendiendo a Primera Federación. "Decepcionado como todos los malaguistas y los que nos duele esto. Lo he seguido sin perderme un partido, no de reojo”, comentó el madrileño en SER Deportivos Málaga, donde siguió hablando en clave blanquiazul: “Yo no creo que tenga que decirlo yo, el propio club emitió un comunicado diciendo que fue una decepción. Es un fracaso y una situación insólita en la que ni el más escéptico podía pensar que bajara a Primera Federación. Los primeros días estaba en estado de shock, como todo el mundo, ahora asimilándolo. Los que toman las decisiones son los que tienen la responsabilidad, en los despachos y en el campo".

El primer comunicado del Málaga calificó como "decepción" la temporada. José María Muñoz, en su rueda de prensa, no alcanzó a tildar el curso como un fracaso, algo en lo que Sanz no está de acuerdo: "Discrepo de la opinión del administrador judicial, es un auténtico fracaso. Está en un club con una historia muy grande y una ciudad que no para de crecer. No sé cómo calificarlo, quizás desconoce la historia. El club tiene que estar a la altura y desde luego no es la Primera RFEF”.

No quiso ahondar en ciertos aspectos que considera le pillas demasiado lejos: "Estoy en la distancia como un seguidor más, como exfutbolista, presidente o como se quiera. Pero para un juicio de valor profundo, no puedo decir. Sería un atrevido, porque además lo que yo diga puede tener más repercusión. No sé los números más allá del descenso tan dramático. Leí que esperan lo de Horta, Ontiveros… pero no tengo ni idea. Todo análisis sería muy atrevido y me estaría equivocando. Está claro que hay que hacer algo muy traumático. No sé si es de urgencia o no, me refiero a lo económico. No puedo profundizar".

Afición

"No es agradable ni gusta ver las imágenes del otro día. El Málaga ha sido ejemplo por el compromiso total de la afición, digno de admiración en toda España. También hay que entender el cabreo que puedan tener, pero esa no es la imagen. Ahora mismo la afición es la parte más importante para el ascenso. Ni administradores ni jugadores, ni directores generales ni entrenador, su papel va a ser el más importante. Son los que pueden llevar en volandas a los demás”.

Primera RFEF

"No va a ser fácil, mire el Deportivo de La Coruña con presupuestos y equipos potentes, con un estadio que vemos todos los días lleno. Cada maestrillo tiene su librillo, pero en esta categoría después de lo que ha pasado y la situación que hay alrededor, la afición es la clave. Yo sé lo que yo hice en su día, pero poco más”.

Futuro regreso

“He dicho mil veces que es mi casa y no me cierro las puertas nunca, pero cada vez me duele más, lo sufro más. A veces he intentado poner tierra de por medio pero la cabra tira al monte. Hay comentarios de gente que me tocan las narices. Para mí el Málaga es lo más grande y me duele. Es chocarte contra un muro, no quiero sufrir ni seguir sufriendo”.

Imagen fuera

“La gente alucina cuando se entera de que el Málaga está ahora en el fútbol amateur… No se es consciente de la repercusión que tiene en el mundo. Que digan que no es un fracaso… pues ahí empiezan los problemas”.