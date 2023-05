El Málaga, a ciegas con el límite salarial en Primera RFEF

La temporada 2022/23 acaba de finalizar y toca empezar a pensar en la 2023/24, sin embargo muchas son las incógnitas que rodean a la nueva categoría donde jugará el Málaga la siguiente campaña. La Federación está planteándose una reestructuración de grupos para la desconocida Primera RFEF que afrontarán los de Martiricos, ya que la idea actual divide a la península de forma diagonal y la idea es hacerlo con una línea horizontal que agrupe a los equipos en norte y sur. Además, tampoco se conoce si finalmente habrá restricciones con el limite salarial de los clubes participantes.

El problema viene en que la siguiente temporada arranca la última semana de agosto, supuestamente, por lo que quedan cerca de tres meses y en la entidad de Martiricos todavía no cuentan con la información necesaria para realizar una buena planificación. Sin embargo, Kike Pérez, director general del Málaga, afirmó en el programa La Gran Jugada de Canal Sur Radio que desvelará la información cuando le llegue: "No se sabe nada, la única noticia que tenemos es que habrá una reunión en junio de una posible implantación de límite de control económico. No sabemos configuración, ni nos han llamado a ninguna reunión. Aún no están definidos los equipos, será este lunes o martes después de acabar la Liga. No te puedo ayudar, lo que nos toque iremos para adelante, pero en realidad es que no tenemos ni off the record de lo que puede ser".

"Ahora mismo todo el mundo da por cerrada la temporada actual y tampoco es tan grave, pero sí lo es no saber si hay control económico en las dos próximas semanas para los que bajamos del fútbol profesional. Hacemos casi reportes semanales a la Liga, pero una implantación de un control no es sencillo. Si no es en breve tendrían que pasarlo para otras temporadas. Eso requiere mucha explicación", confesó algo preocupado.