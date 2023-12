Clasificación Primera RFEF: El Málaga cierra tercero el 2023

La clasificación de Primera RFEF deja a dos colíderes destacados en el Grupo 2 como el CD Castellón y la UD Ibiza, ambos con 40 puntos tras vencer respectivamente al Real Murcia y al Antequera CF. El Málaga, que no ha hecho precisamente una mala media de puntos, ve cómo ambos rivales directos se van al parón navideño con ventaja a falta de dos jornadas para la conclusión de la primera vuelta, pero no son pocos sus 35 puntos tras derrotar al Algeciras. Se va de vacaciones tercero. De la zona de arriba pinchó el Córdoba, que se queda con 33 puntos tras no se capaz de pasar del empate en el campo del Atlético Baleares.

El Recreativo de Huelva logró vencer por la mínima al Recreativo Granada -19º con 10 puntos el filial nazarí- y suma ya 29 puntos. El Antequera se va al parón fuera de la zona de play off después de cosechar tres derrotas en los últimos cinco encuentros. Está con 27 los mismos que el Algeciras y el próximo rival del Málaga, el Intercity, que igualó un 3-0 inicial del Real Madrid Castilla.

Zona de descenso a Segunda RFEF

En peligro están cinco equipos que llevan todo el curso jugando con fuego. El colista UD Melilla (9 puntos) ganó por 1-0 al Linares (18º) que tiene 13 puntos, como el AD Mérida, que empató en el campo del AD Ceuta. El Atlético Baleares, pese a aguantar el 0-0 con el Córdoba, es el 16º con 16 puntos.

Pellicer

Esta claro que nos va a venir bien este periodo para recuperar gente, reflexionar. Lo de Juanpe es un golpe, lo de Nelson igual. Estos 18 partidos la plantilla no ha estado al completo, con tantas lesiones, sin continuidad y gente importante, con eso estamos compitiendo. Sentimiento colectivo, pero nos tenemos que recuperar. Mantener este nivel de puntos, con estas situaciones, la temporada se va a hacer larga. Necesitamos un paso mas por parte de todo. Me quedo con los 35 puntos, sabiendo que hay muchos partidos donde no estuvimos bien. Lo único es no haber sido constante durante 90 minutos. Le dije a los chicos en el descanso de tener constancia. Para mí es casi un sobresaliente, por cómo nos encontramos la pretemporada: gente joven, de dónde veníamos, la responsabilidad de este escudo, la gente nueva. Ahora hay que reflexionar, tenemos tiempo, para saber qué tenemos que mejorar. Fuera de nuestro estadio nos sentimos más cómodos porque tenemos más espacios",