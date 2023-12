Fichajes Málaga CF | Loren Juarros desvela los planes en el mercado de invierno: "Es evidente, falta gol"

Loren Juarros, director deportivo del Málaga CF, pasó por los micrófonos de Deportes Cope Málaga e hizo un amplio repaso a la actualidad del equipo. "La mayor parte del día la paso aquí. Es el sitio donde paso todo el día. En líneas generales estoy bien, muy ocupado y con mucho trabajo, había que reestructurar. Había mucho trabajo y organización pendiente por las circunstancias en que llegué. Había mucha gente, tanto la que se ha quedado como la que tristemente salió y hasta el último día contribuyó, me han ayudado a hacer la labor. La sensación desde fuera es que el Málaga es un gran club; y lo es. Tiene un sentido, unas instalaciones de primer nivel. Debemos hacer lo mejor posible para que en lo deportivo se acompañe a esa estructura y dimensión", comenzaba Loren sobre su aterrizaje.

Lo mollar, los fichajes. La lesión de Haitam Abaida ha cambiado los planes que tenía el club para el próximo mercado. "Todos habíamos hablado de que se esperaba a Haitam como un refuerzo de equipo, que su punto de rendimiento más alto debía encontrarse tras el parón. Nos trastoca, porque Haitam es diferente y determinante, como mostró en dos ratos. Hay otros jugadores en la plantilla, es posible que tendremos que replantearnos el original", admitía Loren Juarros.

"La función del director deportivo es mucho más que hacer fichajes. Transfiere una filosofía de club, una manera de trabajar, un proyecto, que marca las premisas en el área deportiva. Mi comunicación es con la secretaría técnica, cuerpo médico, todos los cuerpos técnicos de la Academia... Es un papel fundamental, algo conjunto. Dentro están los fichajes, que los medios le dais más relevancia. Son importantes, son activos que no tiene el club. Mi experiencia me dice que generar activos propios es la clave, por los clubes que estuve. Los de fuera deben complementar, llenar los huecos de posiciones en las que no has podido crear jugadores. La actividad es continua, con una base de datos, jugadores de todos los perfiles. A todos nos gustan los jugadores buenos y baratos, que cada vez es más difícil. Pero lo principal es que encajen en lo que el equipo demanda y necesita", contextualizaba el director deportivo burgalés.

"El mercado de invierno no es fácil", señala Juarros: "Tienes un grupo establecido, un vestuario con una identidad y parámetros. Elegir bien, no sólo buenos futbolistas, sino que encajen en un grupo de gente, es complicado. Salvo los que tienen capacidad económica alta y puedan sacar jugadores. Buscamos jugadores que te avalen con rendimiento inmediato. Pero normalmente están sin jugar si miras en Segunda División. En Segunda y Primera RFEF hay un perfil de jugadores que salen fuera porque del mercado español se van a países europeos, donde hay otras condiciones económicas mejores. Controlar esos mercados con jugadores nacionales por ahí, con posibilidad para volver y que no salen las cosas como ellos piensan, es importante. Y el control de los jugadores en categorías superiores que no están participando mucho. Ir a sacar jugadores que estén dando rendimiento es complicado. La Primera RFEF es muy complicada, es una categoría deficitaria. El Málaga tiene un apoyo por detrás, una masa social muy importante, pero en lo económico nos movemos donde tenemos que mover. El Ibiza o el Castellón tienen propiedades que manejan esos clubes y tienen unos parámetros de inversores. El resto es incapaz de crear activos extraordinarios. Son presupuestos con ingresos ordinarios y poco más".

Sobre la posibilidad de acometer fichajes de otros equipos de la categoría, Loren opina que "todo depende de los números. Los clubes no lo ponen fácil. Un jugador que compita en Primera RFEF y esté dando un rendimiento óptimo no te lo pone fácil. Los dos grupos de la categoría ya ves cómo están, todos compiten por algo. Y te pedirán cantidades no acordes con el nivel del jugador. Si el rendimiento de un jugador es óptimo siempre pides más que el valor del jugador real. Vamos a ver hasta dónde queremos llegar. Que encajen en el modelo, el estilo de juego. Que el entrenador vea que le da algo diferente. La viabilidad del club, más allá de la ambición deportiva que tenemos, es la prioridad. Hay que crear unas bases de tranquilidad y futuro. Una cosa no está reñida con la otra. El mercado de invierno está complicado, tanto importa acertar como no equivocarse", continuaba Loren, que acaba admitiendo que "dos-tres refuerzos, es lo que manejamos. En las demás líneas está bien, con posibilidades y competitividad. Hemos tenido un problema de lesiones en el centro del campo que ha repercutido en el equipo, focalizadas en una parte que nos ha mermado".

"Es evidente, es un dato", reconocía sobre la falta de gol: "El equipo recibe pocos goles pero mete pocos. Lo analizamos y lo tenemos encima de la mesa. Del centro del campo a arriba se concentran muchos jóvenes, experiencia falta y se pagan. Los números son determinantes, el último tercio es fundamental. No pensamos que un jugador de fuera arriba lo va a solucionar todo, sino en que los jugadores que tenemos mejoren".