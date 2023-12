De Pellicer, Loren Juarros y los fichajes del Málaga

Sigue Sergio Pellicer en sus trece de no hablar demasiado en público sobre el mercado de fichajes de invierno. Eso no significa que no lo haga en privado. Con Loren Juarros de vuelta en Málaga tras unos días fuera de la capital (coincidiendo con las vacaciones del equipo), todo se va a comenzar a acelerar poco a poco. Un primer contacto entre ellos y en estos días algo más. Sin embargo, el de Nules insiste en enfocarse en el verde y en recuperar efectivos.

“Hoy -ayer- ha llegado Loren y hemos estado hablando, sobre todo del entrenamiento. Estos días podremos empezar a hablar, pero estoy muy centrado en el día a día de mis jugadores. Me tengo que focalizar en los que están disponibles para jugar contra el Intercity. Todo lo demás va a ser distraernos”, contó en una entrevista en SER Deportivos Málaga el entrenador malaguista, que apuntó: “Vamos a recuperar gente y esperamos que no se no dé de nuevo la situación que pasó ante el Algeciras”.

Sobre el cambio de campo del Intercity, algo que ya manejaba desde hace tiempo, Pellicer se mostró a favor: “No nos trastoca los planes, es lo mejor que podía pasar. El terreno de juego estaba en muy mal estado. Han hecho la resiembra y lo mejor que podían hacer, buscar un campo alternativo”.

Del propio Intercity, arrojó algún nuevo detalle: “Lo conozco perfectamente. Detrás hay un fondo de inversión, hay gente como Jorge López, que es director deportivo, Juanfran también está metido en la dirección… Lo están solucionando. Su presupuesto a nivel de plantilla es de los más importantes de la categoría. Es un equipo que está arriba por el rendimiento que tiene, tiene una plantilla muy potente. Les falta masa social, pero nos llevaríamos a engaño si pensamos que será un partido fácil. La clasificación lo marca y su presupuesto de plantilla lo marca. Conozco perfectamente el club”.

Objetivo primera posición

“Tenemos unos números muy buenos. Debemos mirarnos a nosotros mismos. Sería un grave error seguir mirando a la primera posición. El objetivo es estar lo más arriba posible, pero ahora viene un mes muy importante. Para estar cerca de ahí necesitamos dar un punto más. Estoy muy contento con el trabajo del grupo. El día a día es lo que nos va a marcar, sabemos cuál es el objetivo y el trabajo diario. Sabemos la exigencia que tenemos, que la afición está con nosotros”.

La Copa del Rey

“Después del Intercity valoraremos. Nosotros nos conocemos, ya en la primera etapa que tuve pasados dos eliminatorias y jugamos contra otro Primera, el Granada. La afrontamos con la idea de competir al máximo. Preparamos los partidos para ganar y el de Copa lo prepararemos para competir y para que nuestra afición disfrute. Pero la prioridad ahora mismo es el Intercity”.

Deseo para 2024

“Deportivamente, a 2024 le pido conseguir el objetivo que tenemos. Sería un sueño y la mayor alegría para todos. Por toda la gente del club, por toda la afición, nos vamos a dejar el alma para conseguir ese objetivo, que sería un sueño para todos”.