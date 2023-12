La APA, al administrador judicial del Málaga: "Está defendiendo su bolsillo"

El presidente de la Asociación de Pequeños Accionistas, Antonio Aguilera, pasó por varios medios de comunicación tras la Junta Ordinaria del Málaga y arremetió de manera contundente contra el administrador judicial. Acusa a José María Muñoz de falta de transparencia en relación a su gestión del club. También defendió por qué han votado en contra y lamenta que no haya querido responder a las preguntas durante la asamblea.

"Le he preguntado a José María por esa cifra de pérdidas y no me ha querido contestar, me ha dicho que lo hará por escrito. Y eso que el club tiene el portal de transparencia. Me ha insistido en eso, que lo hará por escrito. Ya está. Ahí está el malaguismo representado, en solo cuatro personas. Pues muy bien. O en tres porque éramos los únicos que teníamos derecho a voto. Ese es el malaguismo. ¿Por qué no entra la gente? Porque no le da la gana, y lo digo en mayúsculas. Aquí no nos comemos a nadie. No sé por qué tanto miedo. Antes estaba Al-Thani y se lo estaba llevando calentito, vale, hay motivos para querer que no entrara nadie. Pero él tiene que ser transparente y no quiere que entre nadie. Encima poniendo trabas de todos los colores, porque dice que se va a revisar una a una todas las representaciones que se han presentado. 4.492 que se van a revisar. Le he dicho que revisen también las de Martín Aguilar y sobre todo las del administrador, ahí hay representaciones ilegales, compradas a nombre de Al-Thani. Si nos ponemos quisquillosos, lo haremos", argumentó en Radio Marca Málaga el presidente de los minoritarios, que fue duro cuando apuntó que "el administrador está defendiendo su bolsillo, pero no al Málaga. Y así están las cosas".

En su intervención en SER Deportivos Málaga, comentó: "Hemos hecho cinco preguntas, entre ellas que cómo se va a pagar el 120 aniversario que quieren hacer. Vamos a salir de la temporada 2023-24 con pérdidas de dos millones de euros. No sé cómo se va a pagar entonces lo del 120 aniversario. Le hemos preguntado también por el dinero que le está prestando el Málaga a la Fundación, si es a fondo perdido o si se devolverá algún día. Pero se ha negado a responder todo. Esperaremos la respuesta por escrito, que por supuesto la haré pública”.