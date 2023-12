El Málaga premia a Roberto antes de la renovación

El Málaga era consciente de que Roberto Fernández (Puente Genil, 2001) hizo un gran esfuerzo para continuar en el club después de su cesión al FC Barcelona, dejando de ingresar una cantidad importante de dinero y no apretando para volar a Brescia en verano. Así que también ha querido premiar a su delantero centro titular incluso antes de alcanzar un acuerdo para la ampliación de su contrato. Según pudo saber Málaga Hoy, la entidad de Martiricos decidió de manera unilateral duplicar el humilde salario del punta cordobés, que ha cuajado un sensacional primer tramo liguero en Primera RFEF.

Un gesto de complicidad y que ejemplifica que la apuesta de Loren Juarros por dar valor al producto de La Academia es muy serio, no un brindis al sol. Roberto tiene contrato en vigor con la entidad malacitana hasta el 30 de junio de 2025, pero con esta subida salarial allana el terreno para las negociaciones que hay en marcha para ampliar su compromiso con los blanquiazules.

La dirección deportiva está en negociaciones con su agente, que también lleva a otros futbolistas del primer equipo, y aseguran que van por buen camino. El punto de partida es valorado positivamente en el Málaga, que considera a Roberto un futbolista absolutamente estructural para presente y futuro. Por el momento, está respondiendo con un trabajo espectacular y goles (ya lleva seis), si bien Juarros considera que todavía no ha roto en ese sentido y que hará muchos más en los años venideros.

Después de conseguir la renovación de cinco futbolistas de La Academia como Dani Lorenzo (en su caso una ampliación), Carlos López, Murillo, Moussa Diarra (hasta 2026, mientras que los demás firmaron hasta 2027) y Haitam Abaida, está en vías de renovar a otro grupo importante entre los que están David Larrubia, Kevin Medina, Izan Merino y el mencionado Roberto Fernández. Cada caso con sus matices, en general todos están siendo bastante receptivos a seguir vinculados al club que les ha brindado la oportunidad de acercarse al mundo profesional.

Loren Juarros, sobre Roberto

Sobre la oferta del Brescia, el director deportivo explicó hace unos días en AS cómo fue todo: "El jugador no apretó mucho, sinceramente. Bueno, el jugador no apretó nada. Desde el primer contacto que tuve con él y cuando llegó de Barcelona tras haber jugado con el filial del Barça el playoff, le dije claramente que contaba con él y me dijo que no era su intención y que quería jugar en el Málaga. Lo único que hizo el representante fue transmitir, como es su trabajo, un ofrecimiento al Málaga sobre esta posibilidad. Pero cuando dijimos que no queríamos realizar el traspaso todo se quedó en eso. No hubo ningún problema por ninguna parte. Estamos hablando con él y tengo que decir que la predisposición es muy buena. Las negociaciones con unos y con otros tienen sus matices. El año pasado Roberto jugó en Barcelona y eso le da un aura diferente, que no quiere decir que esté haciendo barbaridades. Soy optimista".