Fichajes Málaga CF: Al mercado a por dos porteros

La situación cambia para el Málaga tras las calabazas de Rubén Yáñez. El portero que el club quería renovar no sigue y el que tiene contrato en vigor, Manolo Reina, no entra en los planes deportivos de la entidad de Martiricos. Así que Loren Juarros tendrá que ir al mercado de fichajes a buscar ya no uno sino dos porteros.

Al menos esa es la idea actual. La apuesta económica por Yáñez era razonablemente importante, así que esa partida queda disponible para acometer otras operaciones, entre ellas la contratación de un portero de nivel.

Se mira también a la cantera, donde el alumno más aventajado es Carlos López. El portero del filial ha sido titular toda la temporada y gustó a todos los técnicos que han pasado por el primer equipo. Guede lo probó en pretemporada y Sergio Pellicer estuvo cerca de hacerle debutar en Segunda en la última jornada liguera. Pero hay dudas sobre si está listo para ser algo más que el tercer portero.

Por otra parte, habrá que ver qué sucede con Manolo Reina porque el veterano guardameta de Villanueva del Trabuco tiene un año más de contrato al no contar con cláusula de liberación en caso de perder la categoría, como así ha sucedido.

Caso Yáñez

El portero, cómodo en lo personal, quiso escuchar primero al Málaga antes de decantarse por alguna de las alternativas que tiene sobre la mesa. El conjunto de Martiricos le puso una cantidad que mejora su salario como blanquiazul pero que no se acerca a lo que tiene en Segunda División. Como va a quedar libre el próximo 30 de junio, puede elegir de entre todas las alternativas que maneja. El Zaragoza fue el primero en salir a la luz pública, pero Leganés y ahora también Sporting de Gijón están apostando fuerte por el jugador.

Hace unos días, Kike Pérez se mostraba optimista pese a que entendía lo complejo de conseguir esta renovación: "Loren se reunió con varios jugadores y el lunes empezó a hablar con agentes. Ya le hizo oferta a Rubén Yáñez y lo veo con optimismo, aunque sé lo difícil que es. Es un jugador determinante, ya que esté sopesando la posibilidad de continuar en Primera RFEF es algo, no todo es negativo. Todos no tenemos que pensar mucho más allá, sino en el ahora".