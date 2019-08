Se acaba el tiempo. El mercado cierra en una semana escasa y el Málaga tiene muchos frentes abiertos que tendrá que resolver en tiempo récord. Unos casos parecen más avanzados que otros, pero la experiencia en estos dos últimos meses invita a ser prudentes. Todo es posible en Martiricos. De cualquier manera, se afrontan días intensos con un mínimo de diez operaciones que cerrar, aunque lo normal sería que se diese alguna más.

Hay dos futbolistas que tienen serias opciones de sumarse a la disciplina blanquiazul. Uno de ellos es el joven delantero Simón Moreno. El Almería quiere romper el acuerdo de cesión firmado con el Villarreal porque el nuevo propietario no quiere futbolistas prestados sin opción de compra. Ahí entra el Málaga, que lo tendría muy avanzado. Las condiciones serían similares a las de Pau Torres. Además, está en tierras costasoleñas el internacional argelino Mohamed Benkhemassa. Se trata de una operación que lleva el sello del presidente Al-Thani. El centrocampista de 26 años estuvo en el palco ante Las Palmas.

Se mira a los fichajes, pero una de las claves de todo es la salida de Alfred N’Diaye. Y lo fundamental es el cómo, no el dónde. Su sueldo es inasumible para el Málaga actual y supone una gran rémora para ajustarse al Salario Liga. Todo parecía indicar que el Getafe liberaría al club, pero una oferta mareante de Oriente Medio puede cambiarlo todo. No se debe olvidar que al término de este curso la entidad tiene que comprar obligatoriamente al senegalés por unos seis millones de euros. Una hipoteca muy pesada.

Más allá de N’Diaye, hay un grupo de hombres cuyo futuro no está claro pero que por diversas cuestiones están en la lista de descartes. Algunos jugaron el sábado o fueron convocados (Juanpi, Mikel, Rolón, Keko). Cualquier escenario es posible tal y como está el asunto con las inscripciones (en lista de espera están Okazaki, José Rodríguez, Mula e Iván Rodríguez).

El que no entra ni por necesidad es Cenk Gönen. El meta turco tiene dorsal, pero Víctor se lo ha dejado claro en público y privado. No se descarta que pueda haber un acuerdo mutuo para rescindir su contrato (que expira el próximo 30 de junio). Con Tighadouini, también cierta incertidumbre. Rompió una –teórica– buena salida y ahora no sale del gimnasio.

Todo sin olvidar a Jony Rodríguez. El Málaga se niega a enviar el tránsfer a la Lazio y el caso acabará en FIFA. La única solución previa posible es que los romanos pasen por caja.