Loren y los fichajes: "Tenemos los perfiles definidos, pero sin prisa"

El director deportivo del Málaga, Loren Juarros, asegura que tiene mucho adelantado: "Los primeros días he intentado tener el conocimiento máximo de lo que hay dentro del club, sobre todo, lo más cercano, que es el primer equipo, que es lo primordial. Si podemos construir presente y algo de futuro, mejor, pero la máquina que tira del resto de vagones es el primer equipo. Se podrán modificar y retocar cosas que ya están hechas del club. En eso estamos centrados. Tenemos definidos los perfiles de jugadores, posiciones fundamentales y en eso estamos trabajando. No sé si llegarán tantos jugadores como escucho por ahí, igual no hace falta tanto. Hablar sobre todo con los jóvenes con los que queremos contar, su visión. Están teniendo predisposición y voluntad de quedarse en el Málaga y ellos van a ser fundamentales".

"Hay propuestas lanzadas de los puestos que queremos. Denoto la prisa que hay, pero queremos hacerlo bien, no por ir más rápido... No hay que precipitarse y acertar", aseguró el burgalés.

Fechas de pretemporada

Loren confirmó que la pretemporada tiene su inicio previsto sobre el 10 de julio, tal y como adelantó este medio, espera que sea con la plantilla muy avanzada: "A ver si somos capaces de conseguir esas piezas importantes y que pueden ser fundamentales, intentaremos que estén todos en pretemporada, que empezará sobre el 10 de julio. ¿Nos gustaría que estuvieran todos? Sí, pero muchas veces las cosas no se dan así que igual hay que esperar un poco más".

Chavarría, Castro y Loren

"Loren tiene contrato con el Málaga y Chavarría y Rubén Castro han finalizado contrato, en este momento ni están en el Málaga ni en la órbita. Con Rubén Castro tuve reunión para seguir, eso se cerró la puerta por parte de él mismo y se ha terminado".

Lago Junior

"Lago es otro de los jugadores que hablamos para ver su disposición a continuar y no hay respuesta en positivo ni dispuesto a negociar, tiene otras pretensiones, pero el mercado es largo. Si conseguimos lo que está perfilado como importante lo haremos, si no, habrá que esperar. Con Lago, deportivamente es interesante, pero él maneja otras cosas y a ver si los tiempos encajan. Si se juntan los caminos, se hará, pero no estaremos parados mientras".

A Dioni

"Agradecerte el esfuerzo que has hecho para estar aquí y pertenecer al Málaga. Bienvenido a tu casa, a tu club, después de una larga trayectoria profesional. La vida te ha deparado la fortuna de estar aquí que no es el mejor momento para el club pero sí el mejor momento para hacer historia. Tú vas a ser partícipe de ello, estarás arropado y suerte para poder estar aquí para llevar al club al sitio que merece. Mucha suerte, mucho acierto y muchos goles, que es para lo que te hemos traído. Además de goles tendrá que hacer otras cosas para arriba pero también defender cuando toque. Si hemos pensado en Dioni es por su experiencia y su capacidad demostrado, esperamos lo mejor de ti".