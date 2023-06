Fichajes Primera RFEF: Dioni, en Málaga y dejándose querer

Hay nombres recurrentes en el entorno del Málaga cada vez que se aproxima el mercado de fichajes en los últimos años. Uno de ellos es el de Dionisio Emanuel Villalba Rojano Dioni (Málaga, 1989), el delantero por antonomasia de la tercera categoría y malagueño. El futbolista, después de terminar la temporada con el Atlético Baleares, ya está en tierras malacitanas de vacaciones y esperando para ver hacia dónde se dirige su futuro. Tiene a los blanquiazules como opción pero asegura que no hay nada firmado ni cerrado, sólo interés.

En sus dos últimos cursos en el cuadro insular, Dioni firmó más de 30 goles. Garantiza acierto y es uno de los jugadores mejores pagados de la categoría. Sobre su regreso al conjunto blanquiazul, por cuya cantera pasó antes de convertirse en un trotamundos del fútbol, habló en COPE Baleares: "No voy a negar que me gustaría jugar en el equipo de mi tierra. Tuve oportunidad en alguna ocasión y no se pudo hacer. De momento no hay nada. Sí hay interés, pero no hay nada aún. Llamé a mi representante y le pregunté que cuándo era la presentación por todo lo que había leído. No sé por qué han dicho que ya estaba firmado, pero os aseguro que no es cien por cien segura. Lo que sí puedo decir es que hay interés de varios equipos. Ha sido un año bastante duro, como si hubieran sido tres a la vez. Hemos sufrido mucho, una temporada con mucho estrés... y ahora mismo no tengo ganas de pensar en fútbol. Cuando pasen unas dos semanas empezaré con esto".

La versión del club

"Nuestra opción para la delantera es primero estudiar si se queda lo que tenemos, pero si no sucede, pues ya se va moviendo piezas mientras tanto como ya hemos hecho en otras líneas", respondió el director general del club malagueño, Kike Pérez, a la pregunta de si estaba fichado o no durante una entrevista en Minuto 91 de 7TV. La prioridad era la renovación de Rubén Castro, que finalmente descartó la opción de renovar y estudia sus ofertas en Segunda División.