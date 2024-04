La fiebre de abril llega a La Rosaleda por la camiseta del 120 aniversario

Un bullicio inundaba los aledaños de La Rosaleda como si de una previa se tratase en cuanto te acercabas a las entradas del Fondo Sur del templo malaguista y todo venía de una cola proveniente de la puerta de la nueva tienda oficial del Málaga desde la que no se veía el final de esta, porque daba la vuelta hacia la recta de Tribuna y la gente no cesaba de llegar en busca de la camiseta del 120 aniversario del primer partido oficial de fútbol en la provincia.

La buena acogida de esta edición retro, inspirada en la indumentaria oficial usada en la temporada 1988/89, combinada con que era una edición limitada en 2.000 unidades provocó que el malaguismo se lanzase en masa a adquirir la suya, al igual que con las entradas para ciertos desplazamientos cercanos o en la salida de las equipaciones de esta campaña el pasado verano.

El primer valiente en llegar eran las seis de la mañana, cuando comenzó a esperar fuera del establecimiento, según nos pudo confirmar él mismo a este medio. Se trata de Adrián, seguidor del Málaga CF y socio de la Peña Malaguista Super Basti, que no quiso hablar más ante la premura de la apertura de puertas cuando quedaban unos minutos para ello.

Otro malaguista llamado Fernando Martín, que era de los primeros en la cola, comentó que llegó a las siete de la mañana en su caso. Este pudo adquirir dos unidades y dejó clara su postura sobre esta: "Me parece increíble. Lo único negativo que veo es el tallaje, que es muy pequeño, pero por lo demás me encanta eso para conmemorar los 120 años".

Además de sobre esta iniciativa en singular, quiso hablar de todo lo relacionado con esta celebración de este acontecimiento por parte de la entidad de la Costa del Sol: "Todo esto demuestra la gran implicación del club con la afición y la ciudad y creo que se está trabajando cada vez mejor desde dentro. Esto demuestra que no estamos en la categoría que deberíamos de estar".

David Benítez, otro aficionado al equipo que entrena Sergio Pellicer, también tuvo unas palabras sobre el buen hacer en esta fecha señalada: "Es una fecha especial y señalada y han estado a la altura, porque si no no lo vas a hacer así, pues mejor no lo hagas. Para mí, han sabido fomentar y mover al malaguismo desde varios actos y la salida de esta camiseta para celebrar esto e incluso unir más a la afición. Lo único que no me gusta es que hayan limitado a 2.000 las unidades, porque mucha gente se va a quedar sin ella, incluso habiendo hecho la cola".

El tiempo pasó y la seguridad de la tienda restringía la entrada a un número de personas para que no hubiera demasiadas personas dentro y poder controlar bien la situación de manera que el proceso fuese fluido, pero dos horas después de la apertura de puerta y comienzo de ventas, pues la cola de gente todavía superaba la parada del autobús de la línea 15 ubicada en la recta de Tribuna un poco más adelante de la antigua ubicación del establecimiento.

Poco antes de las dos del mediodía, llegó la noticia, que querían evitar todos los integrantes de esa fila de aficionados que tanto querían hacerse con una camiseta, porque se colgó el cartel de 'Sold Out' y se dio por vendida esta primera remesa que, finalmente, se ampliará ante la gran demanda, aunque se anunciase que no iban a haber más.

Sin embargo, la entidad de la Costa del Sol supo actuar de forma rápida y eficiente y habilitó las taquillas para que los malaguistas, que no pudiesen comprar una, pues podían acudir a las taquillas para que allí apuntasen sus datos y avisar cuando haya más disponibles, porque no estaban las 2.000 en el establecimiento, sino que algunas por problemas de espacio llegarán en los próximos días al templo malaguista.