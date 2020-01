"Hasta que el Fiscal no diga que adelante, la jueza no va a correr"

Pinazo quiso ser cauto, pero también claro: "Por lo que se desprende de vuestras informaciones y de vuestros compañeros, al ser la Udef la que hace el registro, creo que la querella también apuntaba a un posible delito de blanqueo, no sólo de apropiación indebida o administración desleal, sino también de blanqueo. Cuando al juzgado se le pone en conocimiento de algunas cosas tiene que investigar. En este caso, si no se atiende a los requerimientos judiciales que se han efectuado, la única fórmula es entrar a requisar todos los papeles que sean necesarios para lo bueno y para lo malo. Porque un sumario, unas diligencias judiciales tratan de aportar hechos que sean beneficiosos o perjudiciales para determinar la verdad, qué es lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo. Obviamente el blanqueo implica muchísimas cosas".

Intervenir el club es una medida poco habitual, menos aún el hecho de obligar a Al-Thani a vender : "Desde un punto de vista del derecho, nadie le puede obligar a vender salvo que tuviese las acciones entre dos personas en común. Si son de una persona, nadie le puede obligar a vender. Otra cosa es que si conduce mal o si hace cosas que no están acordes a derecho se le puede nombrar un interventor. No para decir quítate tú que me pongo yo, sino para controlar lo que se hace. A todo esto, la situación deportiva no es muy buena, por no decir otra cosa y nadie le pude obligar a vender las acciones, eso está claro, salvo que haya compromisos como los de, etcétera, que son acuerdos. Ahí depende de la parte que quiera ejecutar parcialmente la sentencia, que haya una sentencia firme, pero eso es tiempo y el tiempo ya sabes que es perjudicial".