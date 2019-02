Fran Fernández: “El punto es muy merecido”

Le sabe muy bien el empate en el descuento al Almería. Y pudo irse incluso con algo más. Así lo ve Fran Fernández, técnico del conjunto andaluz, que en sala de prensa defendió los merecimientos de su equipo en La Rosaleda.

“Es un punto muy valioso, sabe dulce porque empatar ante este rival en este contexto y ante la dificultad de ir perdiendo casi todo el partido es muy positivo. El equipo no perdió la fe, tuvimos confianza en que el empate llegaría e incluso con 1-1 tuvimos una contra clara para llevarnos el partido”, apuntaba el preparador almeriense.

Así, insiste en lo merecido del empate: “Yo creo que sí que ha sido merecido el punto. Fue muy igualado, pero por ocasiones y por dominio el empate fue justo. Tuvimos ocasiones pero hay que recordar que ellos tuvieron una clarísima en la segunda parte y un larguero en la primera”.

Cuestionado por las claves para la avalancha final del Almería y el efecto del cambio de Erik Morán en el Málaga, no se quiso mojar: “En la segunda parte dominamos y ellos tuvieron alguna contra, pero la posesión era nuestra y no sé si el cambio significa algo, no me pertenece. Pero estábamos dominando y se mascaba que el empate podía llegar”.