La decisión con Moussa

La aparición de Moussa Diarra el pasado fin de semana en La Rosaleda, en un momento de sensible necesidad en la zaga del Málaga CF, fue una de las grandes puestas en escena de un canterano de los últimos tiempos. Pepe Mel no dudó en darle la titularidad junto a Alberto Escassi ante la ausencia de Bustinza, Ramalho, Burgos y Juande. Pero este fin de semana recuperará de seguro al primero de estos y quizá alguno más y tendrá que decidir: ¿continuidad ante el buen hacer del canterano?

Las circunstancias se han dado así, las lesiones se han cebado en este inicio de temporada con la zaga blanquiazul, una posición que tras el cierre de mercado parecía plenamente reforzada, con incluso mediocentros que podían cumplir esa función y con canteranos que asomaban la patita en pretemporada. Pero con el inicio de la temporada llegaron las lesiones de Bustinza, Burgos y Ramalho. También Andrés Caro. Recuperado Bustinza, su sanción y la nueva lesión de Juande dejaba el debut de Pepe Mel en una posición compleja. Con Escassi, Genaro y los canteranos Moussa y Murillo como opciones.

El madrileño apostó de inicio por el malagueño y dio la oportunidad a un Moussa que, desde la pasada campaña, viene apareciendo con intermitencia en los entrenamientos del primer equipo. El rol de central canterano que se codeaba con los mayores lo había ganado Caro, aunque ya dijo Pablo Guede que durante la pretemporada el africano le había ganado la partida al malagueño.

Moussa completó un partido notable en su primera presencia de importancia con el primer equipo –ya había debutado la pasada temporada en Copa del Rey–, El defensor se mostró rápido, atento y muy seguro en las acciones defensivas, principalmente apoyado por su físico pero dejando ver su capacidad de lectura. Blocó algunas acciones de peligro del Villarreal B, estuvo firme en el juego aéreo y no se complicó en exceso con la pelota, abriendo siempre que pudo a los costados. Se fue con amarilla del partido y aguantó sin sustos desde entonces.

"El chico estuvo estupendo. En la previa decía que en el fútbol lo sencillo es lo más natural. Lo más lógico es mirar para abajo, le pregunté a Duda y me dijo 'éste o éste'. Dije 'éste'. No se complica, es fuerte, rápido, necesitamos velocidad", fue el análisis de Pepe Mel del central tras el partido, satisfecho con su elección aunque de cara a esta jornada deberá tomar una decisión importante respecto a él.

Bustinza vuelve tras cumplir sanción y es posible que algunos de los defensas tocados también lleguen a tiempo para esta cita. Ramalho y Burgos apenas han tenido tiempo para mostrar su nivel, Juande sí ha dejado constancia que no pasa por su mejor pico de rendimiento debido a las lesiones y Bustinza tres cuartos de lo mismo. Darle continuidad a Moussa tras su buen partido no sería descabellado por parte de Pepe Mel, que ya dijo en su presentación que no dudaría en poner a los jóvenes. Con Bustinza, un teórico peso pesado en el vestuario, o Moussa, según sea su elección, el madrileño marcará una precedente.