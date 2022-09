Comunicado de Fondo Sur 1904 contra la prohibición de ceder sus abonos

La Grada de Animación del Málaga CF, Fondo Sur 1904, ha emitido este lunes un comunicado en alusión al incidente que vivieron algunos abonados de su zona en esta reciente jornada ante el Villarreal B. La agrupación se muestra en contra de la prohibición de cesión de abonos que viven los socios de esta zona de La Rosaleda, una normativa que se impone desde LaLiga desde hace ya varias temporadas. La Grada de Animación estuvo algo más de un cuarto de hora con escasa presencia de malaguistas por la deficiente actuación del club, sostienen.

"El Málaga CF gestionó el acceso por la puerta 0 de manera nefasta, ya que de los seis tornos disponibles solo habilitó dos para acceder con abono físico, produciendo así, largas colas para poder acceder a La Rosaleda", mencionan en su comunicado, a la vez que recuerdan que "en el torno exigían la presentación del DNI junto al abono y si no coincidían los datos no se podía acceder al interior".

Fondo Sur 1904 argumenta que es algo "que en el resto del estadio no se exige" y que "como en el de muchos malaguistas de La Rosaleda, no todo el mundo puede ir a todos los partidos" y piden soluciones urgentes: "Desde aquí, esperamos que recapaciten tomando medidas urgentes, posibilitando la cesión de abonos para los socios de Fondo Sur 1904, como hace cualquier aficionado desde la APP del Málaga CF en el móvil, si no, estamos condenados a que el pulmón de La Rosaleda se acabe desinflando".

La medida que impide que los abonados de la Grada de Animación cedan sus abonos proviene de LaLiga y no del Málaga, sostienen desde hace tiempo desde el club, que considera que está incapacitado en este sentido para dar soluciones al respecto.

Comunicado de del Fondo Sur 1904

"Mediante este comunicado, queremos comunicar la razón por la que en el partido del sábado contra el Villarreal B nuestra grada de Fondo Sur 1904 se encontró medio vacía los primeros 15 minutos.

El Málaga CF gestionó el acceso por la puerta 0 de manera nefasta, ya que de los seis tornos disponibles solo habilitó dos para acceder con abono físico, produciendo así, largas colas para poder acceder a La Rosaleda.

Después de "tragarse" esa infame cola, en el torno exigían la presentación del DNI junto al abono y si no coincidían los datos no se podía acceder al interior, cosa que en el resto del estadio no se exige.

En nuestro caso, como en el de muchos malaguistas de La Rosaleda, no todo el mundo puede ir a todos los partidos, por lo cual, para no dejar nuestro asiento libre, cedemos nuestros abonos a amigos/familiares para que no haya una voz menos animando a nuestro Málaga CF.

Después de haber realizado la mejor campaña de abonos de la historia en cuanto a números de miembros en una grada de animación, solo nos encontramos trabas en el camino, ejemplo de ello, es que podíamos haber metido a muchas personas en la grada de Fondo Sur 1904 y el club no lo ha permitido. Nosotros solo queremos llenar nuestro fondo y crear el mejor ambiente partido tras partido.

Desde aquí, esperamos que recapaciten tomando medidas urgentes, posibilitando la cesión de abonos para los socios de Fondo Sur 1904, como hace cualquier aficionado desde la APP del Málaga CF en el móvil, si no, estamos condenados a que el pulmón de La Rosaleda se acabe desinflando".