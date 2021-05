El entrenador del Girona, Francisco Rodríguez, afirmó este miércoles en la víspera de la visita a Málaga que en su equipo "no existe euforia", sino "el compromiso y el convencimiento de que este es el camino". Tras lograr cinco triunfos en los últimos cinco encuentros, Francisco admitió que ganar en Málaga permitiría "dar un paso importante para acercarse al play off", y aseguró que "mucha gente está hablando del nivel del Girona, pero vender la piel del oso antes de cazarlo es imposible en esta categoría".

El técnico rojiblanco reconoció que el equipo intentará aprovechar la buena dinámica de resultados, pero avisó que "será un partido difícil" y que la racha "no va a valer para ganar, solo para competir bien, ser valiente y respetar al rival".

En este sentido, Francisco dijo que el Málaga "no se juega nada", pero avisó que "aquí no se relaja nadie y no te puedes fiar de nadie. Hay que ser humilde porque en esta categoría te puede superar cualquier equipo".

El hecho de que los andaluces afronten el partido sin demasiada presión es "una arma de doble filo", alertó el técnico del Girona, quien adelantó que su equipo saltará al césped de La Rosaleda como si el rival "se jugara la vida"