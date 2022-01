Genaro renovará con el Málaga CF si juega 25 partidos

Enero es un mes complicado. Está abierta una ventana de fichajes para lo inmediato, pero a la vez los jugadores que acaban contrato ya son libres para negociar y firmar con quien quieran, por lo que hay que mantener diversos frentes abiertos. Hay casos y casos. Uno es el de Genaro Rodríguez, que firmó el pasado verano por una temporada pero en el acuerdo se incluyó una renovación por partidos, que según pudo saber Málaga Hoy, es de 25 partidos.

Genaro (Gerena, 1998) llegó como agente libre después de haber jugado a las órdenes de José Alberto López el anterior curso en el Mirandés. Una operación interesante para el Málaga dada su capacidad para jugar como centrocampista defensivo y como central (donde todavía no se le ha visto competir), la ventaja de que el entrenador sabía qué podía aportar en todos los sentidos y no obligaba a un gran desembolso. Para el futbolista, como tantos otros, el escaparate blanquiazul le atrajo. Un buen año en Martiricos puede disparar una carrera.

El Málaga y Genaro firmaron una cláusula de renovación para ampliar ese acuerdo por una campaña adicional en caso de que alcanzase en LaLiga SmartBank los 25 partidos de competición, computando solamente en los que goce de al menos 45 minutos. Lograr esa cifra no es imposible pero sí refrenda la relevancia del futbolista en el equipo después de toda una temporada. Por el momento, lleva un buen ritmo.

El pivote sevillano ha participado en 18 de los 23 partidos ligueros. En 13 fue titular, precisamente todos los que contarían. En la primera vuelta ha logrado sumar dos tantos. Ahora se encuentra entre los lesionados y la competencia en el centro del campo aumenta. Quedan 19 jornadas.

Hay otros futbolistas que acaban contrato el próximo 30 de junio de 2022 como Luis Muñoz y Brandon Thomas con los que el club negocia para intentar su continuidad. Si bien, ahora mismo el mercado demanda también mucha atención en otros asuntos.

No se puede descartar la salida de los hombres con menos minutos o con un rol que no esperaban (Ismael Casas, Jairo, Ismael Gutiérrez). Además, a pesar de la llegada de Febas y Vadillo, la dirección deportiva busca otro centrocampista y no se cierra a un punta y un central.