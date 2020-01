El gol se cotiza caro en el fútbol. No sobran los delanteros. Quien más y quien menos se frota los ojos por los 20 millones de euros que acaba de pagar el Sevilla por un canterano del Málaga, En-Nesyri, que en año y medio en Leganés, sin tampoco hacer números deslumbrantes, ha multiplicado casi por cuatro su valor de mercado respecto a lo que pagó el equipo madrileño al Málaga en el verano de 2018.

Y ahora puede pasar algo parecido con otro equipo de la periferia de la capital, desde donde el Getafe ya pagó el año pasado 1.5 millones por Jack Harper, ahora cedido al Alcorcón. Y ahora, el club que preside Ángel Torres, con larga tradición de pescar en Málaga desde los tiempos de Alexis Ruano y Nacho Pérez, está en negociaciones con el Málaga para cerrar el fichaje de Antonio Cortés Heredia, Antoñín.

A sus 19 años, el palmillero se ha convertido en la mejor noticia de una temporada dura para el malaguismo. Con sus cuatro goles (y una asistencia en La Coruña) ha dado cinco puntos al Málaga. Cope informaba de un acuerdo muy cercano entre las dos partes, entre Málaga y Getafe. Osasuna, según pudo confirmar este periódico, también había presentado una proposición para ficharle. Tiene más papeletas la oferta azulona. La última del club madrileño está cifrada en dos millones de euros e incluye dejar cedido hasta final de temporada en Málaga al jugador. El Málaga se la pensaba, su posición de partida es remitirse a la cláusula, pero hay necesidad de recaudar. Y tampoco se puede deshacer el equipo para salvar la temporada actual. En ese equilibrio se mueve el club.

"Yo no veo a Antoñín como una venta, sino como un activo", decía un par de meses atrás Manolo Gaspar al referirse al delantero, cuyo agente, Jokin Bárcena, se expresaba así a finales de 2019. “Tiene 19 años, no ha tenido más que dificultades en los últimos cuatro y las ha superado todas con esfuerzo, trabajo y humildad. Lo mejor que le puede pasar es que triunfe en el Málaga, que el Málaga haga mucho dinero a través de él, porque me gustaría que fuera así para que tuviera una solución económica y en consecuencia una continuidad el club. A partir de ahí, que él triunfe y el Málaga siga su curso”.

Antoñín estuvo en su etapa juvenil en el Schalke 04 alemán, experiencia que no fue muy fructífera pero que le sirvió para madurar, regresar a Málaga y hacerse hueco en la cantera tras una cesión en El Palo. Ya hizo la pretemporada con Muñiz y Víctor recurrió a él cuando había máxima necesidad para fabricar un delantero que está haciendo ruido en Segunda. Y que puede ser una vía para ayudar a salvar una situación muy delicada en lo económico.