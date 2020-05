Isco sale al paso de las críticas: "Ni verde, ni rojo, ni naranja, ni azul..."

El centrocampista malagueño del Real Madrid Isco Alarcón, salió al paso de las críticas que sufrió en las redes sociales tras dar un me gusta a un tuit en el que aparecía una camiseta con el lema "ACAB: All Cayetanos Are Bastard (Todos los Cayetanos son Bastardos)", en alusión a ciertos manifestantes contrarios al actual Gobierno focalizados en ciertas zonas pudientes de Madrid, para subrayar que no es "ni verde, ni rojo, ni naranja, ni azul… simplemente un español más”.

“Pasaba por aquí simplemente para aclarar que yo no soy verde, ni rojo, ni naranja, ni azul... Simplemente soy un español más. Decepcionado, cansado y preocupado ante una situación tan insólita como esta. Aterrado ante la cantidad de víctimas que ha causado esta pandemia”, escribió el que fuera jugador del Málaga en un texto que subió a su perfil oficial en Instagram. “Mi opinión, si es que a alguien le interesa, es que es momento de que los políticos (sean del partido que sean) estén unidos. A mí con esas actitudes no me representa ninguno. Es momento de ser responsables”, continuó.

El tuit que desató la polémica fue puesto por el rapero Rayden, enfundado en dicha camiseta, el pasado 25 de mayo. Al descubrirse el Me gusta de Isco las reacciones se multiplicaron en la red ante una presumible posición política que el futbolista ahora ha querido aclarar. La publicación ha alcanzado los 15.000 likes, 2.600 retuits y 923 respuestas.