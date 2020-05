LaLiga 2020/21 comenzaría el 12 de septiembre, según Javier Tebas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confirma las fechas para la reanudación de la competición en el fútbol profesional y el comienzo de la temporada 2020/21, ambas marcadas por la pandemia de COVID-19. Esta campaña 2019/20 volverá a la acción el próximo 11 de junio si todo marcha según lo previsto mientras que la próxima se iniciaría el 12 de septiembre.

El ejecutivo lo confirmó en los micrófonos de Radio Marca: "Empezaremos, si Dios quiere, el día 11 de junio. Esperemos que Madrid y Barcelona pasen a Fase 2, que es donde se puede. Hay más de 130 personas de LaLiga trabajando para que todo pueda hacerse, de una forma nueva. Viajes, organización, todo. Estamos preparados y lo importante será el día que terminemos la competición. Nos podremos dar la enhorabuena cuando comience la próxima, que será el 12 de septiembre".

"A lo mejor tenemos que retrasar algo. Todos los que estamos aquí entretenemos, con nuestro deporte, a la audiencia. Competimos con otros entretenimientos en el mercado. Este problema, para nosotros, también es una oportunidad. Hemos liderado, junto a la Bundesliga, el trabajo de volver a jugar y lo seremos en volver a llenar de gente los estadios", apeló el presidente de LaLiga.

El máximo responsable de la patronal de clubes también valoró los efectos colaterales del COVID-19 para hacer una defensa de sus posturas: "Es importante que la desgracia de la pandemia no genere después una desgracia económica. Hay mucha demagogia: no voy a recordad todo lo que hemos tenido que oír de que no tenemos corazón y cosas así... La industria es muy importante, generamos el 1,37% del PIB, más de 185.000 empleos directos, miles de medios de comunicación...".

Por otro lado, Tebas se pronunció acerca de la protesta que los redactores gráficos organizaron ayer en las entradas de algunos estadios: "Ayer mismo tuvimos una protesta de fotógrafos en la puerta de LaLiga que querían poder entrar a trabajar a los estadios. Es importante porque vincula a muchos sectores, a mucha gente. Estamos trabajando para que puedan, pero protegiéndoles. Evitando que se contagien y que puedan trabajar con seguridad".