Guede: "Será un lindo espectáculo, pero vamos a sufrir"

Pablo Guede atendió a los medios de comunicación antes del partido que el Málaga CF tiene este viernes 29 de abril en el campo de la UD Las Palmas: "Espero un partido complicado, como todos. Las Palmas tiene un juego muy bueno en ataque. A seguir en nuestra línea de competir contra el que nos toque. Será un lindo partido para el espectador. Los dos equipos buscan el arco rival constantemente Para nosotros no tanto porque vamos a sufrir demasiado. Espero un lindo espectáculo. Hay que tener cuidado con todo. Aunque no cometamos errores, hay que tener los cinco sentidos en los 95 ó 100 minutos de partido. Tienen jugadores desequilibrantes que parece que no están en el partido".

Mantiene dudas abiertas, así también el rival tendrá dudas acerca de qué Málaga se puede encontrar: "Depende de si jugamos con línea de tres o de cuatro. Todavía tenemos que decidir mañana. Hay sancionados. A Luis lo vi de forma espectacular como para poder contar con él, hicimos un partido en la Federación para que gane ritmo. No lo tengo al cien por cien decidido".

Abrir la jornada puede ser una ventaja o no. "No me interesa porque si ganas está bárbaro, pero si pierdes puedes animar más a los otros. La semana pasada nos tocó después y salimos a ganar como lo hicimos. No es importante”, relativizó Guede, que añadió: "Las Palmas, en todo lo que analizamos tiene un funcionamiento espectacular. Pero de lo que hicimos no voy a hablar, son los jugadores, son los que están en la cancha, los que hacen el desgaste, los que se matan entrenando y los que hacen lo uno propone”.

Recordó algo básico el entrenador argentino, que los pasos hay que darlos de uno en uno y firmes: "Hay muchas conceptos que mejorar. Yo me centré en dos o tres aspectos que eran fundamentales para intentar salvarnos del descenso. Hay que ir poquito a poco. Sí seguir haciendo bien las cosas que hacemos bien, insistir en lo que hacemos bien antes de mejorar otras”.

Insistió en lo que se ha potenciado y que es innegociable: “Yo creo que el equipo está en la línea. Lo primero que planteé es la intensidad, podemos hablar 200 horas de eso, no bajar los brazos y no darlo nunca por perdido. Y eso está. Y a partir de aquí, trabajar a poquito. Conseguimos ser sólidos a nivel defensivo aunque Dani hizo buenos partidos, maniatamos al rival para que se le complicara llegar. Seguir haciéndolo bien, quedan cinco semanas. Lo más importante es no perder el carácter, no darse por vencido, en buscar al rival cuando podamos. Es el camino que optamos y vamos a ver si nos va bien”.

Arbitraje

“No, creo que el otro día… no hablo de los árbitros, ya lo dije el otro día. Al final se hizo justicia con la jugada esa en la que echan a Luis. Ni tocamos el tema del árbitro en toda la semana. No le doy la mayor importancia. El árbitro es el que pita, no hay que darle más vueltas”.

Permanencia

“Ni se me cruza por la cabeza porque no es real. Podemos ponernos a diez y quedarían 12, no me muevo de ahí. Hay que competir. Si ganamos alegría tremenda, si empatamos bien y si perdemos, mal, pero no hay que hundirse. Y lanzar las campanas al vuelo sería un error”.