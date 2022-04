Guede insiste: "Sería una alegría ver La Rosaleda repleta"

Pablo Guede espera que los dos primeros partidos de su Málaga CF hayan sido suficientes para que la afición no se lo piense dos veces para ir a La Rosaleda este sábado. Es un buen horario, sábado a las 18:30 horas, con el equipo en dinámica y tras sumar un importante triunfo en Butarque. El entrenador alimenta a la afición y vuelve lanzar el reto.

"Que vengan, que el primer partido fue raro, las emociones, sentimientos, la tensión, el nerviosismo, el partido, la gente... fueron unos sentimientos fortísimos. Que vengan a apoyar al equipo como lo hacen siempre. Creo que vamos a dar un buen partido", expresaba el argentino en sala de prensa antes de recibir la visita del Eibar.

Guede recuerda que está todo por decidir y que necesitarán del empuje de cuantos más malaguistas mejor, y por qué no 30.000: "No hay nada dicho. Vuelvo a repetir lo mismo. Necesitamos de todos. Todo es más fácil si estamos todos juntos. No nos podemos permitir perder. Juntos somos más fuertes. Pueden entrar 30.000, acerquémonos. Sería una alegría ver una Rosaleda repleta. Tenemos que lograrlo".