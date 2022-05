Guede sentencia a Antoñín

Pablo Guede va al grano. El entrenador malaguista no se anduvo con rodeos cuando fue cuestionado por un tema que ocupó parte de la semana, la situación de Antoñín Cortés, que seguramente ha jugado ya sus últimos minutos como malaguista. La imagen del jugador en su barrio en una pachanga con amigos propició la intervención del club. Y el argentino mostró su versión, aunque no quiso darle más importancia.

"Es un tema que no me ocupó más de cinco minutos. Lo más importante es el grupo. El grupo está por encima de las individualidades y tomé la decisión. No hay que darle muchas vueltas. No va a ir convocado. Lo que tenía que decirle se lo he dicho él, la decisión la tomé. No me parece bien hablar más de una cosa que se resuelve en 10 segundos. Nos estamos jugando mucho, estamos por encima de las individualidades. Él sabe mi decisión. Se lo dije, coincidimos con el club y punto", fueron las palabras de Guede sobre la situación de Antoñín, cuya cesión se está saldando con casi nulo beneficio. Ya en el mercado de invierno enredó con su situación y la falta de minutos. Ahora esto ha colmado el vaso.