(21:15) Carreras y prisas

El Málaga recibe a la Real Sociedad B en el estadio de La Rosaleda en una cita sin mucho margen de error para los de José Alberto López, que avisó de las virtudes del cuadro donostiarra. Como buen filial, tiene piernas de sobra. Estadísticamente no hay otro conjunto en Segunda División que corra como el equipo de Xabi Alonso, que además está haciendo jugar a sus cachorros un gran fútbol.

Los blanquiazules están empezando a escuchar el zumbido del mosquito de la ansiedad y eso puede llevar a la precipitación y a las prisas. La percepción está girando. Se ha pasado de ver los partidos fuera de Málaga como una oportunidad para dar un salto de calidad, a empezar a sentir la obligación de ganar forzosamente en casa porque fuera no cuadran los números (es el peor visitante de Segunda actualmente).

Llega todo, además, en una de esas complejas semanas largas con tres partidos. El primero fue el pinchazo de Oviedo. Ahora llega un conjunto desconcertante (como casi cualquier filial) que se suele desenvolver mejor lejos de Zubieta. Y pase lo que pase, el domingo hay que presentarse en Cartagena.

Apunta José Alberto con razón que ni fuera son tan malos ni dentro tan buenos. Sin embargo, no se ve al mismo equipo. El empuje de la afición tiene que ver, sin lugar a dudas, pero no puede ser y no es el único factor relevante.

Se esperan cambios, desde luego, tras la derrota. Para empezar, en la zaga, donde los centrales quedaron señalados y con los dos laterales izquierdos sin terminar de explotar. También tendrá que hacer alguna variación en un centro del campo falto de imaginación y que está pidiendo a gritos algo diferente.

Donde más se suele mover la cosa es en el ataque, que con las lesiones de Sekou y Chavarría deja las cosas como estaban. Roberto, Antoñín y Brandon, en boca del técnico, son las alternativas, si bien podrían jugar los tres al mismo tiempo perfectamente. La cuestión está en ver qué hace con los extremos. No por rendimiento, por desgaste. En el caso de Kevin, además, se añade la cuestión de la cacería a la que está siendo sometido.

No se espera eso de un filial y menos de esta Real Sociedad B que llega con Cristo Romero como espía. Su cesión está resultando beneficiosa para todas las partes. Esta noche jugará si así lo decide Xabi Alonso, que ha tirado de él como informador privilegiado.