Víctor Gómez, en Área Malaguista: "Termino los partidos reventado"

El Málaga cuenta con un correcaminos llamado Víctor Gómez que tiene a la afición en el bolsillo. El lateral estuvo en el programa Área Malaguista, de 101 Televisión, haciendo un repaso a estos primeros meses como blanquiazul con simpatía pero también mucha verdad: “En el campo parece que corro más de lo que dicen luego los resultados (risas). Depende de los partidos, pero normalmente estoy corriendo una media de entre 10 y 11 kilómetros. Cuando acaban los partidos termino reventado. Intento hacerlo lo mejor posible, ayudar al equipo y si luego los valores físicamente son buenos, pues mucho mejor”.

“Ya lleva dos goles. En el gol de la semana pasada me hizo bueno el centro porque no era muy bueno. Esta semana el centro sí ha estado mejor”, confesó sobre su sociedad con Genaro, nacido de la estrategia: “Trabajamos este tipo de jugadas, tenemos acciones de estrategia. Esta acción la marcamos, salió como tenía que salir y al final fue gol. Por desgracia no sirvió para darnos un empate o para ganar”.

Entró en el once de oro de Fútbol Draft y también ha debutado con la sub 21. Estando con la selección descubrió que tenía también parte de los sentidos en Pucela con el Málaga: “No creo que se quede huérfano, están Iván e Isma que lo pueden hacer igual de bien. Es un premio para mí y feliz, pero también me gustaría quedarme, no le voy a mentir. Sé que estoy en mi equipo y quiero luchar con él. La otra vez que fui me tocó jugar a la misma hora que el Málaga en Valladolid. Nada más terminar el partido llegué al vestuario, cogí el teléfono y me puse a ver los últimos cinco minutos. Me jode no estar con ellos allí, pero si te llama la selección estás feliz”.

No deja de ser cierto que fuera de casa se le ve asomarse menos por posiciones altas. Explicó las razones: “Al final son situaciones, son partidos, planteamientos diferentes y nos tenemos que adaptar. La posición de lateral es muy importante para sumar en ataque, pero hay que ser realistas y la relevancia del lateral a nivel defensivo es muy importante. A mí también me gustaría poder estar el máximo tiempo posible en campo rival. Sería muy positivo para nosotros, pero fuera de casa nos está costando y toca mejorar para conseguir la victoria fuera de casa”.

Apareció el nombre de Kevin, al que los rivales están castigando con dureza: “Nunca me ha gustado la violencia. No lo comparto. Es mi compañero y no me gusta que estén dándole patadas durante todo el partido. Pero sí es positivo para nosotros que como mínimo va a tener dos o tres jugadores con amarilla o algún expulsado”.

¿Demasiado permisivos los árbitros? “El tema arbitral ya no sé qué decir porque estamos en el campo y ya no sabemos si es falta o no es falta, si es tarjeta o no, si es fuera de juego o si no lo es. Lo han hecho tan complejo que ya no sabes ni qué le puedes protestar al árbitro de verdad. Nosotros intentamos dedicarnos a hacer bien nuestro trabajo, que es jugar bien. Luego en caliente en el campo pues te sale protestarles, pero en este caso son muy poco permisivos en el hecho de poder comunicarte con ellos, para eso sí tienen la mano muy rápida. José Alberto nos dice que no lo hagamos porque es una tontería muy grande condicionarte con una tarjeta amarilla por protestar. Dentro del campo hay veces que no te puedes resistir a decir cualquier cosa al árbitro, como en el caso de Kevin. Hay que apretar porque a veces sí lo vemos desprotegido”, argumentó.

No se olvidó de Chavarría: “Venía de una lesión larga. El otro día fue un partido exigente, con la lluvia, el campo tal y como estaba, no había jugado ningún minuto todavía. Anímicamente está bien, hemos hablado con él y a ver si no es nada y pronto está otra vez con nosotros”.