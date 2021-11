"La Real Sociedad B nos va a hacer sufrir, está batiendo récords"

José Alberto López atendió a los medios de comunicación antes del encuentro entre el Málaga CF y la Real Sociedad B. El técnico asturiano avisa del nivel y las virtudes del filial donostiarra: "A nivel físico tiene unos datos espectaculares. Está batiendo todos los récords en distancia recorrida y esfuerzo. También la tocan muy bien. Va a ser un partido muy difícil porque en ciertos momentos nos va a quitar el balón, nos va a hacer sufrir y pasar malos momentos. Tenemos que tener paciencia y aguantar sus posesiones largas, habrá alternativas. Intentaremos ser el equipo que queremos ser y dar nuestra mejor versión".

Una de las bazas que mejor está utilizando el Málaga en este curso es el balón parado: "Estamos haciendo mucho daño a balón parado. Estamos bien a nivel ofensivo y defensivo. Estamos cómodos en esas situaciones en defensa y no es sencillo. En ataque estamos generando también mucho peligro”.

Teme el técnico que acabe pasando factura el hecho de no ganar fuera y eso conduzca a la ansiedad como visitante: "También lo he pensado y lo pensamos todos. Al final las tendencias... no son normales nuestros números como local y tampoco como visitantes, y eso se va a equiparar. Ya nos tocará la dinámica contraria. Pero si me das a elegir prefiero seguir la línea que llevamos como locales”.

También hubo espacio para los nombres propios, como el de Cristo Romero, que regresa a casa unos meses después convertido en una pieza clave para la Real: "Cristo está haciendo un inicio de temporada muy bueno y dando un nivel bueno".

Relativizó sobre la lesión de Chavarría, contando que este miércoles habló precisamente con él de lo que le pasó cuando tuvo una lesión de gravedad en la otra rodilla: "En los reinicios suele haber lesiones musculares. Lo perdemos durante un tiempo, son cosas que pasan". Así que se queda sin sus dos delanteros principales: "En el caso de Pablo es lo normal. Va a tardar a volver a su nivel. Éramos conscientes en junio cuando firmamos y lo somos ahora en noviembre. En cuanto a Sekou forma parte del juego. Suelen pasar estas cosas, cuando tienes una posición con menos alternativas se lesionan los de la misma posición. Tenemos alternativas con Roberto, que lo ha hecho muy bien, y también con Brandon Thomas y Antoñín. Los que están jugando en esas posiciones están bien. Me preocupa porque los querríamos tener, pero lo importante es mirar a los que están, que están a buen nivel".

Se detuvo en Antoñín: “La tendencia es muy positiva y está recuperando su nivel. Lo vemos entrenar muy bien, mucho mejor. Los 60 minutos ante el Lugo y el rato en Oviedo dejaron ver al Antoñín que todos conocemos. Merecía que ese disparo al palo entrase, habría reforzado todo el trabajo que lleva realizado”.

El caso Kevin sigue caliente, como acaban sus tobillos tras una jornada cualquiera: "Los regateadores tienen que estar acostumbrados a que sus rivales intenten pararlos con faltas, son sus características. Lo que creo es que la fuerza utilizada ha sido desmedida y rondando algo más que tarjetas amarillas. Él tiene que encajar y lo está sabiendo hacer. Está para mañana pero no al cien por cien. Casualmente se ha llevado muchos golpes en la misma zona”.

Del extremo malagueño continuó: "En España si algo se hecha de menos, sobre todo para la gente del norte que somos más cuadriculados, más de rigor táctico, es este tipo de futbolista. El jugador del sur, quizás porque pasa más tiempo en la calle, tiene ese talento callejero que a mí personalmente me encanta. No tenemos regateadores, hay falta en España y debemos cuidarlos”.

Escassi habló un día antes y fue autocrítico consigo mismo y con el equipo. “Evidentemente. Al final son datos y puntos, están ahí. Fuera de casa nos ha faltado esa pizca de suerte. El otro día la jugada de Antoñín que da en el palo, si entra nos venimos con los tres puntos. Y la de Haitam. Tuvimos mala suerte".

Afición

“Espero lo mismo que siempre, que es una pasada. Tenemos que darles motivos para seguir disfrutando con su equipo. Ser un equipo más regular, la regularidad es lo que prima. Fuera de casa no hemos encontrado la manera de ganar pero estamos más cerca. La línea creo que es buena. Tenemos que seguir mejorando. Somos el tercer o cuarto equipo más joven de la categoría y tienen que adaptarse a nosotros. Tenemos que ser más efectivos. Los números dicen que somos uno de los equipos que más remata”.