La visita del Fuenlabrada a la Costa del Sol servirá de mucho a este Málaga por diversos factores. Es un partido con cierto aura especial, por lo inédito del encuentro, jamás se enfrentaron ambos sobre el verde. Esta tarde en La Rosaleda (18:00 horas) será el primer cara a cara entre dos equipos diametralmente dispares en historia: uno corre por primera vez por el césped de plata y el otro, en cambio, incómodo sobre él, se le exige el oro.

La tabla no dice lo mismo transcurridas estas primeras 14 jornadas. El Fuenlabrada camina puntero en un arranque de competición mayúsculo en el que no ha notado el también gigantesco salto en cuanto a calidad y exigencia que tiene la categoría. Son terceros y 24 los puntos que atesoran, los mismos que el Almería, segundo ocupando una de las plazas de ascenso directo a la élite.

Paradojas del fútbol, el Málaga intenta levantar el vuelo en estos momentos en una de las temporadas más complejas que se recuerdan por la Costa del Sol. La situación extradeportiva, con el foco en la propiedad y la situación financiera de la entidad, siguen en el foco aunque la llegada de Richard Shaheen esté sirviendo como parapeto estos días. Hay momento para centrarse en lo estrictamente deportivo algo que necesita y mucho el cuadro de Víctor Sánchez del Amo. La llegada del Fuenlabrada servirá a los blanquiazules para testarse. La categoría asegura rivalidad en cada encuentro pero en estas 14 jornadas los fuenlabreños han mostrado ser serios, exigentes y muy correctos, además de tener la asignatura del gol superada con éxito. Calibrar qué versión da el Málaga ante los capitalinos será importante.

No será una jornada fácil para Víctor –que volverá a ver el partido desde la grada–, una vez más tendrá bajas, tendrá que alinear un once que probablemente aún no haya dispuesto en estas 14 fechas anteriores. Las lesiones de Lombán o Sadiku y la sanción que aún debe cumplir Keidi Bare por acumulación de tarjetas compromete sus planes en cuanto a la alineación y, quizá, del esquema.

El 1-4-4-2 parece convencer a Víctor. Con este esquema se han visto los mejores minutos de sus hombres, por sensaciones, solidez y resultados. Todo ha rodado de otra manera desde que apostó decididamente por dos líneas de cuatro compactas y acompasadas, encajó mejor entre sus hombres. Sin el mediocentro albanés el técnico madrileño podría variar esta vía por las dudas que generaría el doble pivote con Adrián junto a una de las alternativas que están en la convocatoria: Rolón, Benkhemassa y Boulahroud. Este último, el marroquí, es el que más papeletas tiene para ocupar la vacante.

La tesitura de Víctor está en mantener el esquema, supliendo a Lombán por Diego o Juankar –dejando a Mikel como central– y a Keidi por Boulahroud; o la de volver a algún esquema anterior, con cinco atrás o tres en el medio. Ahí el quid de la cuestión.

El regreso de Juankar permitiría colocar a cinco atrás, con Luis, Diego y Mikel como zagueros, y Cifu o Casas como carrilero derecho. Esta vía permitiría dos opciones mantener a cuatro en el medio y colocar un solo punta (Antoñín) o apostar por tres en la medular (Adrián, Boulahroud y Rolón o Benkhemassa) y dos arriba (Antoñín e Hicham). Opciones y posibilidades para Víctor, que tiene también en la convocatoria a Keko y Juanpi –cabe destacar que tendrá que hacer un descarte de su lista de 19–.

Por último, no hay que olvidar que el Fuenlabrada no llega solo a La Rosaleda. El club madrileño ha fletado dos autobuses de manera gratuita para sus abonados, ambos ya completos, que llegaran a la Costa del Sol para apoyar a los de Mere Hermoso, un hombre que ha sabido hacer brillar a una plantilla en la que destaca el hambre de sus nombres y donde asoman dos ex blanquiazules, Pablo Clavería y Pol Freixenet. No estará el gaditano Chico Flores.