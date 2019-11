La información del Málaga con respecto a la precisión y alcance de las lesiones que sufren sus jugadores en los últimos meses es más bien escasa, incompleta. Como ejemplo, lo acontecido con Lombán, Sadiku o Juanpi. Los dos primeros con un parte médico similar que reflejaba una "lesión muscular", pero ante la que ambos llevan caminos de recuperación diametralmente dispares. Por otro lado, el venezolano con el que se era parco en palabras para definir su dolencia: "Lesión en la pierna derecha". Todo muy difuso.

Intentó en sala de prensa dar algo de luz Víctor Sánchez del Amo. El técnico blanquiazul justificó la vía comunicativa del club en estos casos como una manera de protegerse ante los equipos rivales, aceptó los posibles errores en la comunicación vertida en los últimos días e incluso señaló al departamento de comunicación por lo publicado con Lombán –aunque él dejó entrever lo mismo en este caso–.

"Los protocolos establecidos no tienen una seguridad de que se cumplan, cada jugador es diferente. No hay ningún ánimo de comunicar nada para confundir, al revés. Lo que se comunica es lo que el club considera que hay que comunicar en cada momento", relataba Víctor en una de sus intervenciones: "Por ejemplo ayer se hace una comunicación respecto a Lombán, que se reincorporaba y yo he estado hablando esta mañana con el departamento de comunicación aclarando eso, porque entendía que se había podido dar a entender que Lombán estaba de alta, y ya estoy aquí yo para explicarlo. Él no está todavía de alta y el trabajo que hizo ayer fue de prueba. Él solo tiene una evolución muy buena. Ese es el trabajo que hacemos con la comunicación, como en todo nos equivocaremos también. No somos infalibles. Habrá momentos en los que estamos más o menos acertados en la comunicación, el entrenador el primero. Es algo importante para los rivales, si podemos mantener en privado, es importante para nosotros".

Entraba en más detalles Víctor, que justificaba la pronta recuperación de Lombán con el parte médico, aunque pedía paciencia con él: "Hay una prueba médica que nos da el diagnóstico de una lesión muscular. Las lesiones musculares tienen unos rangos muy amplios. La de David es la de menor tiempo. No está recuperado todavía, por lo que no se puede hablar aún de milagro. Eso no existe en lesiones musculares. Cada paciente tiene un proceso de cicatrización que puede ser diferente a la de cada uno. Para mí no hay ningún tipo de duda. La veracidad de la lesión de Lombán es muy clara con el examen médico. La que damos es la que tenemos que dar, porque lo que no se puede hacer beneficiar a los rivales. No queremos confundir, pero manejamos esa información, que es privada, a nuestro favor".

El entrenador blanquiazul continuaba con esta problemática y apuntaba a la capacidad de interpretación por parte de prensa con las comunicaciones del club. Se explicaba así: "El problema es la interpretación que se quiera hacer con cada una de ellas. No hay mayor historia. También nos equivocamos, lo asumimos. Pero una lesión muscular puede ser desde 10 centímetros a uno, no es más que una herida. No son la misma lesión la de Armando y la de Lombán, aunque ambas sean una lesión muscular. La información en el aspecto médico no hay ningún interés en perjudicar vuestro trabajo. Hay parte de la información, que como club, tiene una aplicación competitiva. La información que damos no es completa, por supuesto que no lo es".

Cada caso al detalle

Víctor entró en la situación médica de cada uno de sus jugadores tocados o en la enfermería, arrojando algo de luz a dos días de la visita del Fuenlabrada a La Rosaleda (domingo 10, 18:00 horas). "Juanpi está sin problemas. Se le hizo una prueba para poder descartar la lesión y así fue", iniciaba el técnico con el venezolano, dando paso a Lombán: "Va con sensaciones muy buenas y rápidas. Todavía quedan dos días, pero no está garantizado que esté. Tenemos dos días para ver cómo evoluciona. Ayer no terminó la lesión, saltó al césped para ver la evolución. Vamos a valorar con él el día de hoy y mañana".

"Juankar está completamente de alta", proseguía poco después el técnico, que tenía parte médico también sobre Luis Muñoz y Keko: "Luis está en la finalización de su lesión. Tiene dolores de su lesión, es una molestia habitual, lo iremos viendo. Keko también está entrenando muy bien pero… nos quedan dos días y valoraremos su estado físico para ver si puede entrar en el partido. También entra el riesgo que queremos asumir con cada uno de ellos, el cual tenemos que medir muy bien. A Sadiku también se le ha hecho un examen médico, pero no ha cicatrizado su lesión muscular. Lombán sí estaba para hacer una prueba de control, Sadiku no. Al final la suerte que tenemos es que los problemas están siendo menores, las molestias o problemas musculares están siendo pequeñas y la recuperaciones son rápidas. Eso es bueno. Tenemos la dificultad de una plantilla corta, eso tiene una sobrecarga para los jugadores y riesgos mayores".