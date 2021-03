Vuelve a Málaga uno de los héroes del último ascenso a Primera. Ha regresado con cierta frecuencia a la ciudad, ha pisado alguna vez de nuevo La Rosaleda, pero no en un encuentro oficial. El Covid-19 le arrebatará una merecida ovación a Antonio Hidalgo, técnico del Sabadell, con el que ascendió desde Segunda B y pelea por la salvación. Bien sabe Hidalgo cómo aprieta La Rosaleda en condiciones habituales, pero ahora no es ese momento. Y su equipo se maneja bien a domicilio aunque, cierto es, se diluye el favoritismo por la localía. Así que alerta aunque el rival more en zona de descenso.

Las buenas sensaciones de las últimas semanas, con momentos del mejor juego de la temporada, no están siendo refrendadas por los resultados para el Málaga, anclado en la zona media, ahora más baja. A siete puntos del descenso y a ocho de la zona de play off, la realidad desde que comenzó la temporada es que era un año de transición en el que la salvación se firmaba con sangre. Pero el buen hacer colectivo, de técnico y jugadores, el acierto en fichajes concretos y el empuje de la cantera habían fabricado una situación sugerente como outsider para soñar con algo más. Periódicamente, cuando se piensa en algo más, la competición ha golpeado al Málaga con dosis de realidad. Así que la filosofía simeonista del partido a partido parece lo más procedente en este contexto.

Escassi ha apuntalado el centro del campo y ha dado cuerda para que regrese el mejor Luis Muñoz. Yanis y Joaquín, de los que Hidalgo advertía en la previa, son puntualmente diferenciales, aunque no siempre. La defensa está haciéndose sólida con la pareja Mejías-Juande. Pero aparece un boquete con la baja de Chavarría, uno de los jugadores estructuralmente más importantes del plantel malaguista. Su lesión en Miranda y su adiós a toda la temporada deja huérfano el ataque blanquiazul, por más que estén Caye Quintana, Orlando Sá y los pujantes canteranos.

A la hora del almuerzo, 14:00 horas, en La Rosaleda, un encuentro con aires históricos, Málaga-Sabadell, equipos que comparten colores y sentimientos. Y un entrenador que fue héroe en el césped de Martiricos.