Pellicer: "No va a venir ningún salvador"

La comparecencia de Sergio Pellicer antes del partido del Málaga ante el Sabadell estuvo muy centrada en la posibilidad del fichaje de un jugador que palie la situación por la baja hasta final de temporada de Pablo Chavarría. El técnico quiso focalizar en los que están, en el primer equipo y en la cantera, y en el partido ante el cuadro arlequinado de este domingo a las 14:00 horas en La Rosaleda.

"Por las circunstancias es lo peor que puede pasar. Nos están golpeando las lesiones, dos jugadores que marcaron los goles en Sabadell, Iván y Pablo, están pasando lo peor que e puede pasar un futbolista. La calidad futbolística de Pablo es innegable. Y tiene una calidad humana enorme, no se estudia en una universidad o un colegio. Y lo vamos a echar de menos. Pero ante los problemas hemos buscado lesiones desde que llegamos ante todas las adversidades y el grupo ha sabido sobreponerse. El año pasado también hubo lesiones importantes. Lo que tenemos que hacer es que todos esos obstáculos, como hasta ahora, apartarlos. A partir de ahí, máxima confianza con lo que tenemos. El perfil de Pablo no lo tenemos pero nos ajustaremos y habrá otros mecanismos. La idea que tiene el equipo es la de la continuidad de los últimos partidos, que no va premiado el juego con resultados. No es cuestión de suerte, somos autocríticos. Preocupación ninguna, máxima confianza con los jugadores que tenemos. Es un golpe duro perder un jugador de ese perfil. Lo vamos a saber recomponer y los demás van a dar ese rendimiento deseado", decía Sergio Pellicer sobre la situación en la que queda el equipo.

"Tengo plena confianza con lo que hay, en estos jugadores. Es complejo por el número de fichas, ante cualquier adversidad, sanción, convocatoria de selecciones, lesiones...", admitía Pellicer: "Es trabajo de la dirección deportiva, sabemos el trabajo de Manolo y el resto de su equipo. Si viene alguien para ayudar, pues mejor. Pero no va a venir ningún salvador, quien tiene que salvar esto es el que está aquí. Por Calero vino Alexander, que nos está ayudando. No hay que ponerle a nadie la etiqueta de salvador, son los que están en el día a día. Estoy muy contento del rendimiento que veo, del grupo. Confianza de la gente de abajo, han pasado muchísimas cosas y en estas situaciones aparecieron Juande, Ramón, Ismael, Luis Muñoz de mediocentro... Ves el compromiso del grupo y crees en la manera de trabajar. Si viniera alguien, vendrá para ayudar por ese escaso número de fichas".

"Vamos a estar centrados, no es posible poner la ficha de un jugador filial como profesional. Está Manolo Gaspar ahí, pero eso es imposible, creo que no se puede dar de alta a un jugador del filial ahora", recordaba Pellicer sobre cómo sustituir a ese jugador lesionado: "La situación es que si viene alguien de fuera es básicamente por un tema de ficha, para ayudar. Estoy muy contento con el grupo, la gente de abajo y la que tengo. Ahora más que nunca tenemos que tener suerte con las lesiones. Pido salud para mis jugadores porque sé el tremendo esfuerzo que están haciendo. Vamos a salir de este percance. No esperemos salvadores de fuera. Los únicos son los de aquí. Estamos todos en alerta. Mañana es un partido tremendamente importante. Hay que ayudar a los que salgan y a los que lo hagan desde el banquillo para un victoria que daría tranquilidad. El grupo está por encima de cualquier individualidad, es el ADN de este Málaga. Equipo de cantera, valiente, que tiene esa confianza con todos los jugadores que han venido, que han apostado por esto. Lo que están haciendo esta temporada tiene muchísimo mérito. Tengo plena confianza de que consigamos el objetivo. Pero grupo, grupo, grupo y colectivo por encima de todo".

Por último, se refirió Pellicer al rival de este domingo, el Sabadell: "Es un equipo que está fuera de su estadio mucho mejor. Viene de competir a nivel brutal contra equipos que están en primera línea para el ascenso, como Espayol y Almería. Se ha merecido más, como nosotros, en el resultado. Quiere elaborar, es dinámico y ha encontrado la solidez defensiva que antes no tenía. Tendremos que manejar varios registros. Les gusta tener el balón, atraer, generar espacios interiores, presionar arriba y encontrar espacios a la espalda. Es uno de los partidos más importantes, siempre el próximo más importante, pero este lo es mucho por la situación en la que estamos, hay que darle continuidad a lo del Rayo, que es un equipo de un perfil parecido. A pesar de la clasificación, es un equipo atrevido, que no juega como uno de zona de abajo. Intenta propiciar el error. Sus resultados no corresponden al juego desarrollado, como nosotros. Máxima humildad y con los pies en el suelo. No hay que mirar la clasificación, un rival presenta grandes obstáculos siempre en un partido concreto. Hay que darle continuidad al juego y ser precisos en zona de área donde no lo somos. Somos el tercer equipo al que menos rematan pero encajamos goles. Enfrente, un equipo al que le gusta tener la posesión y que es de los que más remata y finaliza jugadas. Hay que darle continuidad a lo que hacemos en ataque, si generamos las mismas ocasiones estaremos más cerca de la victoria".