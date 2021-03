Caye Quintana y 10 más, el once inicial del Málaga ante el Sabadell

Sin Pablo Chavarría, la figura de Caye Quintana se hace más necesaria. En sus comparecencias con el equipo, Caye Quintana ha exhibido más juego que gol y mordiente, lo que en un delantero titular no es suficiente. El atacante cedido por el Cádiz acumula muchos partidos sin marcar, su único y último tanto fue en noviembre en la victoria en Zaragoza. Ha sumado dos asistencias también en los 1.356 minutos en los que ha estado sobre el césped.

Pellicer hizo algo inusual en la sala de prensa de La Rosaleda, que fue confirmar la presencia en el once de un jugador. Se le preguntó por la portería en ocasiones, por otras titularidades más o menos claras, pero nunca confirmó. En esta ocasión sí fue explícito sobre la de Caye Quintana, en lo que puede interpretarse como un voto de confianza sobre el delantero de Isla Cristina, por la necesidad que tiene el equipo de gol, algo que se pierde sin Chavarría.

"Siempre le digo a los jugadores que deben entrenar como si jugaran el domingo. Ahora se abre el abanico, hay varios jugadores polivalentes. Los minutos no se piden en ruedas de prensa o entrevistas, se piden en el entrenamiento. El rendimiento en el verde lo ve todo el mundo", decía Pellicer, que oficializaba que "va a jugar Caye, Orlando ha tenido diversos problemas físicos, no está teniendo suerte. Y tengo mucha confianza con la gente joven porque lo veo en el trabajo diario. Estamos pendientes del juvenil y del filial. Plena confianza en ellos, sin presión, pero esto es rendimiento. Nunca lo digo, pero esta vez sí, va a jugar Caye. Se lo merece por lo que ha hecho en las últimas semanas, que ha sido enorme. Lo va a hacer lo mejor posible, encontraremos los mejores mecanismos para potenciarlo y, si no marca él, que lo hagan otros compañeros, que se creen las circunstancias para ellos. Caye empezó la temporada como delantero, pero nos da mucha riqueza táctica, ha jugado de interior o extremo, sabiendo que es delantero, porque el equipo lo necesitaba".

La defensa de Pellicer de Quintana se entiende dentro de los códigos del fútbol. Es su turno y hay necesidad. Por detrás estarán también, a expensas de las molestias de Orlando Sá, Julio, que fue precisamente titular en la ida en Sabadell. Y también ha entrenado esta semana con el primer equipo Loren Zúñiga, el prometedor delantero del juvenil, en el que está pidiendo paso con un saco de goles en el conjunto más goleador de la categoría. Se da la circunstancia de que el juvenil juega a las 12:00 contra el 26 de Febrero y el Atlético Malagueño a las 12:30 horas en Motril. Así que no habría flexibilidad para que jugaran en los dos partidos con el horario del Málaga.