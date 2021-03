Antonio Hidalgo volverá una vez más a La Rosaleda este domingo. Esta vez lo hará para medirse al Málaga tras el ascenso con el Sabadell que logró sobre este césped el pasado verano. El ahora técnico de los arlequinados fue en su día pieza clave en la historia del club con el ascenso logrado en 2008 y que aún guarda en su memoria.

"Ha pasado mucho tiempo desde entonces y es una lástima que no pueda estar el público tampoco en este encuentro", recalca Hidalgo, que reconoce que para él será un encuentro con una importante carga emocional, aunque sin olvidar sus objetivos: "Será un partido muy especial para mí por todo lo que viví en tres años como jugador pero lo único que me importa es lograr los tres puntos para el Sabadell".

El Sabadell camina en estos momentos en la decimonovena posición, delimitando la zona de descenso, con 27 puntos. Para Hidalgo, es clave que su equipo mejore "en las dos áreas para ganar los partidos", ya que están "manteniendo la portería a cero pero en ataque tenemos que convertir la cantidad de ocasiones que estamos teniendo".

Sobre el Málaga, el entrenador arlequinado recalcó que "no mereció perder ante el Mirandés ni ante el Sporting" y que para él "tiene jugadores diferenciales en esta categoría como son Yanis Rahmani y Joaquín Muñoz", algo determinante en Segunda. "Será un partido muy difícil donde tendremos que hacer las cosas muy bien", sentenciaba sobre el partido de mañana el ex malaguista Antonio Hidalgo, que no descartó la convocatoria de Álvaro Vázquez; sí la de Grego Sierra.