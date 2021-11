(16:00) Será con obstáculos

Si el Málaga consigue su primera victoria fuera de casa, será con obstáculos. No ha llegado el partido contra el Burgos y ya se tiene que sobreponer a problemas. Los más importantes aparecieron consecutivamente en forma de lesiones. A la incómoda baja de Ramón Enríquez hay que sumar dos hombres de gran relevancia como Juande y Jozabed. Paralelamente, se teme que afecte el cambio de temperaturas en El Plantío, donde a mitad de semana la nieve dejó blanco su cuidado césped.

Después de dos sufridos triunfos consecutivos en La Rosaleda, toca salir de Málaga para tratar de romper ese techo de cristal. Tres empates, cinco derrotas. Seis goles a favor, 16 en contra. Los números están ahí. Además, en la última salida el juego fue bastante deficiente. Desconcierta este Málaga, que a veces arrolla a sus rivales y en otras ocasiones parece un conjunto indefenso y romo.

Se acerca el final de la primera vuelta y el contraste entre un Málaga y otro es tremendo. Pero José Alberto López no quiere excusas ni chalecos antibalas. No se queja del tiempo y las bajas, al contrario. Eso no significa que no sean sumamente importantes.

Sin Juande la defensa se queda en cuadro. Lombán tendrá que entrar para acompañar a Peybernes, como ya sucedió en El Alcoraz. El central cordobés venía liderando con suma naturalidad la zaga. Se perdió un partido por meras rotaciones y es el hombre que más minutos lleva del equipo en lo que va de temporada.

También es grave la baja de Jozabed, sobre todo con Luis Muñoz y Ramón KO. No es indiscutible en el once titular, lo que no tapa su trascendencia en el campo. Cuando está presente, el equipo suele agradecerlo. Además, como se demostró en el reciente gol ganador de Sekou, a balón parado puede ser el más eficaz de la plantilla.

Así que no ofrece muchas dudas el once salvo que José Alberto busque sorprender. Escassi y Genaro –que regresa tras un partido de sanción– formarán el doble pivote y seguramente el técnico apostará por Paulino, Antoñín y Brandon Thomas con Roberto Fernández en punta.

Para completar una convocatoria con muchas ausencias ilustres, entran dos de los jóvenes con más futuro de La Academia: Andrés Caro y Dani Lorenzo. El central, todavía juvenil de segundo años, ya debutó en la pasada campaña en Segunda División. El talentoso centrocampista, por su lado, decidió abandonar el Real Madrid para regresar a la cantera blanquiazul, de la que ya había formado parte. Han estado toda la semana con el primer equipo.

Como curiosidad, está el cara a cara entre Julián Calero e Iván Calero, padre e hijo y rivales. El entrenador del Burgos fue elegido el mejor técnico del Grupo I de Segunda División B la pasada temporada. Se toma con humor la anécdota, pero en el campo avisa de que va a por todas.

El madrileño considera que el césped y el frío no serán tan relevantes para el desarrollo del partido, mientras que lamenta los problemas físicos de última hora de Saúl Berjón, uno de sus mejores hombres.