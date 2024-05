Horarios y TV de los play off de ascenso de Primera RFEF a Segunda División

La Real Federación Española de Fútbol ya ha comunicado de manera oficial las fechas y horarios de los partidos de la primera ronda de play off de ascenso a Segunda División. El Málaga está entre los contendientes y empezará en Balaídos contra el filial del Celta de Vigo, cuarto clasificado del Grupo 1 de Primera RFEF. El anuncio es que se jugará el sábado 1 de junio a partir de la 18:30 horas.

Todos los partidos de este play off se podrán ver en directo en la retransmisión de FEF TV, que emitirá en su web y en dispositivos móviles a través de las aplicaciones de iOS y Android, como viene haciendo todo el curso. En un principio, también los darán las cadenas autonómicas.

Además, se podrá seguir el minuto a minuto de las acciones más destacadas a través de la web de Málaga Hoy.

Fecha y hora de los play off

El domingo 2 de junio se jugará en El Toralín la ida entre la Ponferradina y el Córdoba (17:00). A las 19:15, el Ibiza-Barcelona Atlètic y a las 21:15 el Ceuta-Nàstic.

Declaraciones de Evaristo Cobos, CEO de FEF TV

“Hay televisiones que quieren emitir partidos pero no podemos decir nada hasta que se haya llegado a un acuerdo. Se está hablando con televisiones, sobre todo autonómicas. Hay tres televisiones confirmadas que van a dar play off, que son la gallega, catalana y de Ceuta. Seguramente habrá alguna más, estamos negociando con varias".

Temporada

"Estamos muy contentos, si bien el inicio no fue fácil, conseguimos corregir cuestiones con las que no estábamos contentos. La evolución. El año que viene vamos a tener sorpresas con os suscriptores que van a continuar con nosotros. Tenemos un acuerdo de tres años y no hay indicio de que vaya a cambiar eso”.

Audiencias

"El club con más pinchazos ha sido el Deportivo de La Coruña con diferencia sobre el segundo, que ha sido el Málaga. Después, a partir de ahí y más distanciados, tres o cuatro clubes con datos similares. El Málaga tiene mejores audiencias fuera de casa".