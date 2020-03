Casi todo es posible. En el fondo de la pasión de cualquier aficionado, por más racional y analítico que sea, siempre hay un hueco para la sorpresa mayúscula, el hito irrealizable, la temporada perfecta. A veces pasa, y a esa ilusión pequeña, raramente realizable se agarran los hinchas para no morir de realidad y entretenerse con cualquier otra cosa. Resulta que el Málaga está excavando para conseguir ese hueco y que hoy visita La Rosaleda el Zaragoza instalado en el ascenso directo, confirmado por su presupuesto, su juego y su exigencia de gloria.

Hace ocho partidos que cambió de técnico y desde entonces sólo ha perdido una vez y empatado tres. Esa racha del Málaga, su evolución en el juego y el hecho de haber aprendido a no fijarse demasiado en todo lo raro que le puede rodear han encendido las alarmas en la nómina de equipos con aspiraciones en la categoría. Víctor Fernández lo situaba entre la aristocracia de Segunda no sólo por la plaza en la Costa del Sol, también por su plantilla, que sólo tiene 18 fichas y se ha completado con tres jugadores descartados en otros conjuntos de la misma competición dispuestos a recibir el salario mínimo entre otros despropósitos. Una mínima porción de razón para ensalzar al rival es un truco tan viejo que no viene en los manuales de magia delante de los micrófonos.

Pero Víctor es consciente del momento que vive su equipo, con varias piezas importantes sin estar bien físicamente y una programación pensada para la parte clave de la temporada aún por llegar. Le costó empatar a dos en casa del Racing mientras el Málaga empataba a uno en el campo de Las Palmas. La semana pasada. Sabe también el veterano técnico de los maños que el momento es perfecto en el club de Martiricos. Tanta ha sido la incertidumbre durante esta campaña, tan estrambóticas las situaciones, que se han agarrado a un pequeño remanso de tranquilidad con tantas ganas que ahora todo les sale bien. Y mejor cuando están ante su público con el estadio bien ambientado como será el caso en la sobremesa del domingo. No es sólo la racha, son las pequeñas señales que manda el equipo y que le reportan puntos. Cosas para preocupar al entrenador rival con motivos.

Mientras, Pellicer debe de pensarse a quien pone en algunas posiciones calientes. Si hasta hace pocas semanas el dilema era a quién poner que pudiese solucionar un problema o carencia, ahora hay lugares en el campo en el que buenas opciones piden paso.

La baja de Hicham le obliga a sustituir a una de las piezas más desequilibrantes en las últimas semanas mientras que la vuelta de Adrián le plantea un problema en la zona ancha donde Luis Muñoz y Keidi Bare también claman un lugar. El albanés aún no está en su mejor versión después de un mes lesionado, el malagueño es determinante y Adrián siempre entra en el equipo. Tal vez jueguen todos, Adrián sea el enganche, Juanpi entre por la banda y los dos jóvenes de la cantera estén en la zona ancha. Dani Pacheco es otra variable para la ecuación, también apto para la banda y el enganche, también utilizado con asiduidad cuando está bien.

Situaciones normales en cualquier equipo y excepcionales en el polémico Málaga de esta temporada, capaz de toparse con un problema extradeportivo nuevo y extravagante cada semana. De momento, la tranquilidad le da para esperar alegrías. La de no sufrir mucho para quedarse en la categoría en las mentes más pragmáticas y con meterse contra pronóstico en una posición para pelear por el ascenso en las seseras más soñadoras. Ningún pensamiento con el futuro llena la despensa. Lo único tangible hoy es un choque de postín después del almuerzo. No es poca cosa.