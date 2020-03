El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer sigue firmando una buena trayectoria desde que está en el banquillo del equipo andaluz y no quiso caer en la contemplación ante los mensajes de Víctor Fernández en la previa: "Está claro que el partido lo dice todo. Durante este año no han perdido, llevan una segunda vuelta detrás del Deportivo y nosotros con los mejores números. En ataque tiene mucha solidez, juega muy bien a nivel ofensivo y defensivo también han mejorado. A veces cuando no juega bien como contra el Racing de Santander también suma. Es un entrenador con una amplia experiencia, es el técnico en activo con más partidos en Primera. Además es un club histórico que tiene más puntos que la temporada anterior, su objetivo es pelear por el ascenso directo. Vamos con la idea de tener continuidad con los últimos partidos, sabiendo que en cada partido cuesta mucho sumar. Hay que recordar el partido de Las Palmas, el sufrimiento para poder sacar algo positivo. Lo afrontamos con ilusión y vamos a ser valientes, jugamos en casa. Si miras la clasificación de los dos, hace que ellos sean más favoritos, pero jugamos en casa y tenemos ese plus de que los equipos tienen que sudar mucho para poder sumar".

"Es un entrenador que cuando yo estaba en juveniles ya entrenaba y es un referente para muchos. Sabemos donde estamos. El elogio debilita y la crítica nos endurece, este equipo tiene un máster en elogio y en críticas y tenemos que saber donde estamos. Está muy claro que ahora mismo somos un rival compicado para cualquier equipo y más en nuestro estadio, pero un partido de fútbol tiene tres resultados que intentaremos que sea uno porque estamos en nuestro estadio. Cuando tengamos esos puntos podremos pensar en esas cosas. Hemos dado un paso pequeño, ahora toca el siguiente que es sumar, sumar, y sumar. Lo complicado era el paso anterior, ahora debemos de dar esa continuiudad y estamos esperando cualquier adversidad, esperemos que llegue lo más tarde posible. Que los entrenadores rivales elogien al equipo y los jugadores es verdad, tenemos los mejores de la categoría, son los mejores, son los nuestros", espetó Pellicer sobre las declaraciones de Fernández.

Y es que Fernández apuntó alto para las posibilidades blanquiazules: "Tiene muchísima experiencia, todas las palabras que vengan de fuera están muy claras: cuando tengamos esos puntos, miraremos hacia delante. Todos los mensajes de fuera nos llevan a distraernos, el mesanje debe de ser interno, saber lo que cuesta cada entrenamiento, que vienen sanciones, lesiones. Nuestro mensaje siempre es el de mirar día a día. Entiendo las palabras de fuera, nunca espero que vaya bien ni mal, espero el trabajo de cada día. Mañana no existe, somos unos privilegiados y ese brillo en los ojos hay que tenerlo. Lo estamos disfrutando, cuando uno disfruta, lo hace con pasión y lo transmite con humildad. Hay que estar en alerta, cuando todo va bien, viene alguien y te pone en tu sitio. Sabemos donde estamos. El Málaga es grande, siempre lo ha sido, las palabras de elogio hacia todo no nos tienen que nublar, sabemos lo que somos, donde queremos ir y a donde vamos".

En lo referente al planteamiento del encuentro frente a uno de los conjuntos más pujate de la categoría, Pellicer no cambió su discurso ambiocioso de otras semanas: "Hemos de trabajar todos los conceptos, también los ataques posicionales, cada partido tiene un contexto diferente. Como el Cádiz, el Racing, son fuertes, se sienten muy cómodos teniendo el balón pero nuestra idea es atacar, jugar en campo contrario, ser protagonistas en nuestro estadio. Necesitaremos el aliento de la afición porque ante estas situaciones habrá momentos en que nos situará en nuestro propio campo, pero lo hemos trabajado todo y el grupo hay que felicitar a los jugadores porque los entrenamientos a nivel de concepto y físico está siendo brutal. Ganar es como celebrar un titulo porque vemos que en esta competición cuesta muchísimo. El Zaragoza está en ascenso directo, el partido lo dice todo, es un partido muy grande en La Rosaleda".

El estado anímico en relación a las posibilidades del equipo en la clasificación es otro de los aspectos que técnico de los malacitanos ha querido resaltar: "El buen ambiente del grupo va unido a la exigencia diaria. La dinámica del grupo es espectacular, sabe perfectamente lo que está jugando, no hay ningún mito: sentido común, lo más difícil es hacerlo fácil y el tema anímico lo está dando el sentir del día a día en el entrenamiento, hay que trabajar como si no hubiese un mañana, los resultados están acompañando pero hay que estar alerta. La competición devora y no espera a nadie. Viene un maratón, el Zaragoza tiene 52 puntos, cuando tengamos 50 puntos podremos pensar. Hay que ir día a día, el grupo durante la semana nos da muy buena sintonía, sabemos que en cada partido ningún equipo es mejor que nadie a un partido, pero cualquier adversidad te da muchos problemas. Nuestra idea de trabajo es estar siempre en el partido, como el otro día en Las Palmas, que refleja el sufrimiento, a veces nosotros estuvimos mejor, a veces el rival nos tiene para el ko y no nos lo da, y nos recuperamos. Ésa es la exigencia que tienen el grupo".

Las aspiraciones del Málaga en larecta final de la temporada fue uno de los temas más tratados en la comparecencia pública: "Tenemos que ir paso a paso, siempre me recuerdo de dónde venimos, cuando llegamos no pensábamos en el futuró, pensábamos en el día a día. Es un mensaje repetitivo y es así. La ilusión está en efervescencia y tenemos que seguir así, siempre han estado ahi. Cuando falten diez jornadas puede estar claro de que podemos pensar en una cosa u otra. Estamos viendo los resultados. Las Palmas y Fuenlabrada llevan nueve y 12 partidos sin ganar y pensaban en playoffs y ahora miran para abajo. Nosotros no tenemos que mirar arriba o abajo, hay que pensar en el partido del Zaragoza, en darle una alegría a la afición. Eso nos hará ver el partido del Huesca y mirar hacia delantae. El mejor termómetro son las palabras de los jugadores".

Aarón, Hicham, Ismael, Keidi y Luis Muñoz

Pellicer también valoróel fichaje de Aarón Ñíguez después de que el atacante completasesus primeros entrenamientos esta semana: "Ya tiene experiencia en la categoría y en Primera, nos da polivalencia, versatilidad en ataque y otros mecanismos en ataque posicional. Tiene buen golpeo a balón parado, como todos los que han venido, a ayudar, necesitamos de todos, de que el día a día hace que el equipo y los jugadores mejoren. Va a aportar, viene en buena sintonía. Tenemos que valorar si participa, esta semana ha hecho dos o tres entrenamientos de buen nivel, pero hay que valorar el día a día, el contexto de partido que tenemos. Nos va a ayudar, el tema de esi es este u otro partido, lo veremos, pero está preparador para aportar al máximo".

Hicham será baja para la visita del Zaragoza a Martiricos: "Sí, en el entrenamiento del jueves estuvo con el aductor, una microrotura, ayer se valoró. Es una baja importante, como todos, lo intentaremos solucionar con otro compañero. Con las lesiones musculares no podemos calibrar el tiempo. En estas cosas tiene que haber transparencia, todo se vio ayer, no lo sé, pero una semana o un poco más".

Además, el entrenador fue preguntado porla compatibilidad entre Keidi Bare y Luis Muñoz: "Todos los jugadores son compatibles en Las Palmas jugaron juntos y más allá de todo, fue competitivo, cada uno con su situación y todos, centrocampistas y extremos todos puenden jugar juntos. Es cierto que ahora, bendito problema, están todos menos Hicham y Boulahrouz que nos estaba dando muchos minutos de calidad, nos dan situaciones de partido. Pero aparecen otros futbolistas y esa competitividad más allá del once inicial hay que quedarese con la foto de cómo acaba el partido, para venir aquí con tres puntos. Todos quieren jugar, saben que después del trabajo, llega su recompensa".

Otra de las posiciones con más competitividad en el equipo en las últimas semanas es la de lateral derecho: "Ismael desde que está compite muy bien, pero Cifu también. Los dos entrenan de manera brutal y esa competitividad hace que todo mejores. También he sido lateral derecho y sé que es un puesto muy específico, trabajan a nivel bestial y hacen que mejores. Ismael por edad tiene que mirar y aprender, el rendimiento es el que se ve en el terreno de juego. El otro día salió él y luego con una tarjeta sacamos a Cifu y lo hizo muy bien. Todos quieren jugar, ser protagonistas, es como una película y quieren ser actores principales. Los dos están dando un nivel muy alto, pero queremos que siga. Continuidad, continuidad, llegar a la élite puede ser fácil, lo difícil es mantenerse, cuanto más halagos, más tienes que trabajar. lo tienen que saber sobre todo los nuevos y eso se lo iremos a él y a todos los jugadores".