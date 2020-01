El Real Madrid ficha a Hugo Vallejo y lo cederá al Deportivo

El Real Madrid ha cerrado el fichaje del jugador del filial del Málaga Hugo Vallejo para lo que resta de temporada y tres más. Después de un lustro de blanquiazul, el atacante formará parte de la entidad merengue que tiene avanzadas las negociaciones para que juegue cedido en el Deportivo de La Coruña durante lo que queda de campaña.

La operación se ha adelantado media temporada y parece que la cifra que Vallejo dejará en el club de la avenida de Martiricos ronda los 300.000 euros, cantidad que puede aumentar en un millón de euros si el jugador acaba disputando una racha de diez partidos en el primer equipo merengue. El granadino jugó este pasado fin de semana con el Atlético Malagueño frente al Alhaurín de la Torre y marcó el último tanto de los malaguistas en un envite que finalizó 3-2 para el equipo de la capital de la Costa del Sol.

Juan Ramón López Muñiz echó mano de Vallejo la pasada temporada y en este curso también Víctor contó con él en el primer tramo de la temporada aunque sólo participó en cinco partidos, dos de ellos como titular, sumando un total de 260 minutos. El extremo también recibió esta temporada el reconocimiento de Fútbol Draft a su trayectoria y proyección.

El jugador ha publicado en redes sociales un mensaje de despedida. "Llegó el momento de despedirme de la que ha sido mi casa durante estos últimos cinco años. Después de pensarlo todo con mi familia, creemos que es la mejor opción para mi futuro y para seguir creciendo como futbolista. Sólo puedo dar las gracias a toda la gente que me ha ayudado y me ha apoyado y de donde me llevo personas que son familia para mí. También quiero agradecer a los entrenadores, fisios, delegados, etcétera por haberme ayudado a mejorar tanto personal como futbolísticamente y también dar las gracias a la afición por todo el apoyo en las buenas y en las malas. Gracias Málaga".