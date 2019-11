Rafa Gil se atribuye el fichaje de Keidi Bare

Vuelve a hablar Rafa Gil, ex director de La Academia, esta vez en Minuto 91 de 7TV Andalucía. En esta ocasión vuelve a desvelar algunos detalles de operaciones y nombres propios del club de Martiricos. Llama poderosamente la atención que se atribuya el fichaje de Keidi Bare o que cuente interioridades de la entidad como la situación del canterano Hugo Vallejo.

"Es mentira que Caminero fichara a Keidi Bare. Es verdad que hizo la gestión porque él conoce muy bien el Atlético de Madrid. Eso fue un chivatazo a un buen amigo mío que trabaja para el Atlético. Yo tengo muy buena relación con Miguel Ángel Ruiz y cerramos la operación. Y da la casualidad que Juanma López era el agente del chico. Estando López y Caminero lo normal es que lo terminen ellos", sostuvo Gil.

"Es más, Caminero se sorprende cuando le digo el nombre porque pensaba que el chico no iba a salir del Atlético de Madrid. Teníamos cerrado también a otro buen pelotero, Cristian Rodríguez, pero al final no pudo venir. Preguntadle a Keidi. Eran conversaciones constantes las que teníamos. Estoy contento porque le haya servido al Málaga", remató sobre el albanés.

También sacó pecho por tener "amarrados" a muchos canteranos que ya se asoman con asiduidad al primer equipo: "Renovaciones de jugadores que están ahora en el primer equipo. Ismael Casas, Ramón, Gonzalo, Kellyan, la de Hugo que no se pudo completar. Hugo no juega porque no renueva. Hay motivos económicos, no se pudo llegar a lo que pedían sus agentes. Parece que retomó un poco la situación. Yo la pasé al primer equipo y hasta ahí puedo leer... Lo más seguro es que se vaya. Tenía ofertas del Valencia, el Real Madrid, el Atlético...".

Sobre Antoñín, más autobombo: "Se está dejando la piel, es lo que tiene Antoñín. Aunque puede actuar en ambos sitios, me gusta más en punta. No es verdad que yo no le quisiera. Al revés. Yo al finalizar la temporada me reuní cara a cara con todos los futbolistas. El año pasado fue complicado para él. Tenía ganas de marcharse, pero en una reunión con su representante, estando ya firmado Pellicer, le convencimos de que se quedara, que íbamos a reconducirlo. El chico quería salir porque no estaba a gusto".

Vuelve a dar cifras más o menos exactas, en esta ocasión habla de sueldos de canteranos desorbitados que se encontró al llegar a La Academia, de donde le despidieron en agosto: "Jugadores por encima de los 200.000 euros en el Atlético Malagueño y en los juveniles había gente por encima de 100.000. Inviable".