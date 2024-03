El Intercity anuncia el fichaje de un ex del Málaga, Pol Freixanet

Fichaje de última hora del CF Intercity, próximo rival del Málaga CF en el Grupo 2 de Primera RFEF. Se trata además de un portero que pasó por La Academia: Pol Freixanet. A sus 32 años, el cancerbero catalán se une a la disciplina del conjunto alicantino. El guardameta se encontraba sin equipo después de su última experiencia en el Fuenlabrada. Estuvo en el Atlético Malagueño pero no llegó a debutar con el primer equipo pese a estar en dinámica en el día a día. Este domingo podría estrenarse en La Rosaleda.

Comunicado del Intercity

El portero catalán, Pol Freixanet (Manresa 22/08/1991), se incorpora al CF Intercity para cubrir la baja por lesión del capitán Manu Herrera. El veterano cancerbero ha militado en clubes como Málaga CF, Real Oviedo, Fuenlabrada, Reus, Ceuta o Elche Ilicitano, entre otros. Formado en las categorías inferiores del RCD Espanyol, Pol tiene una amplia trayectoria en el fútbol español en sus distintas categorías.

El portero ha pasado el reconocimiento médico y estará a las órdenes de Alejandro Sandroni desde hoy miércoles, por lo que ya podrá viajar con el equipo en la próxima jornada donde el Intercity se medirá al Málaga en La Rosaleda.

El director deportivo del CF Intercity explicó que Pol "es un portero con experiencia en la categoría, con buenas características, más de un metro noventa de altura, y que llega en una situación exprés por la baja de Manu»". "Va a venir a ayudarnos hasta final de temporada y sabemos que, si tenemos algún problema físico con Gaizka, estaremos bien cubiertos junto con Juan Pablo", aseguró.

Mini Casillas, el futuro del Málaga

Carlos López (Málaga, 2004) es uno de los proyectos más claros de portero que ha tenido el Málaga en los últimos años. Formado en La Academia desde los babies hasta el primer equipo, Loren Juarros y Pellicer tuvieron claro que debía formar parte de la primera plantilla desde ya. En la Copa del Rey demostró que es un portero completo, valiente e intuitivo, que se defiende bien en casi todas las artes. Quizás por eso Genaro Rodríguez, un capitán firme pero guasón, le rebautizó como "Mini Casillas".

“El pique más grande que tengo es con Genaro. Siempre estamos ahí picados que por dónde la va a meter, que si se la paro… Es muy bueno. Con Genaro hay días y días, el domingo se sacó un tiro que el portero le hizo un paradón. Le salen, le salen esos tiros a la escuadra, los tiene entrenados. Me llevo muy bien con Genaro porque también llevo dos o tres años en dinámica del primer equipo, me ha ayudado mucho. Me llama Mini Casillas”, contó en Área Malaguista el propio Carlos López.