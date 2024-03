Novedades en las renovaciones de Pellicer, Roberto y Kevin

En el preámbulo de la gala Siempre Fuertes que celebró el Málaga CF en el Teatro Echegaray este martes, Kike Pérez, director general del Málaga CF, hizo una valoración de cómo está transcurriendo la temporada para el equipo. Pese al cuarto puesto hay satisfacción en la zona noble de Martiricos por cómo evoluciona el proyecto y se confía en que sea competitivo hasta el final para pelear por el ascenso directo o, en su defecto, para pelear el play off. "Está siendo un gran año, tal y como preveíamos las cosas se están apretando a final de Liga porque en 38 jornadas hay muchos estados de forma y cuando parecía que alguien se iba a escapar todo terminará más justo de lo que parece. Lo importante es llegar a los últimos partidos vivos, como estamos ahora, compitiendo hasta el final y con opciones que vamos a tener hasta la última jornada. Desde el primer día dijimos que semana a semana y partido a partido, no puedes mirar a 11 partidos allá. El equipo realmente no ha perdido la cara en ningún partido", decía el director general malaguista, que volvía a hablar después de un tiempo de silencio.

Fue abordado Pérez por las continuidades de Pellicer y varios jugadores claves. En el caso del entrenador, al que nada más llegar, hace un año, ratificó, el director general. El de Nules dijo que sólo podría seguir si ascendía, pero Pérez insistió en que es un técnico ideal. "Efectivamente, desde un primer momento era nuestra opción. Está haciendo un año excepcional y ahora mismo el tema de la renovación es de la dirección deportiva. Él valorará, pero su trabajo es excepcional. Es verdad que hay jugadores que durante el año se les renueva y con vistas a futuro, pero el entrenador sí que es verdad que el director deportivo tendrá que analizar más cosas. Hasta donde sé yo el club está encantado con Sergio. Ya fue la mejor opción en su momento y estoy seguro de que será la mejor opción para el futuro del Málaga. Es un grandísimo profesional, un trabajador incansable y una persona de club", precisaba Kike Pérez sobre la labor del castellonense.

Tras una ráfaga de renovaciones importantes hasta 2026 y 2027 de canteranos del club, hay dos que, por sus características, están más en el alambre. Son los casos de Roberto Fernández, el pichichi del equipo (11 goles), y Kevin Medina, que recientemente cambió de representante y que también puede tener salida en el mercado. "Roberto y Kevin están haciendo un gran año. Son renovaciones más complicadas, pero lo bueno es que todos se quieren quedar aquí. Algo bueno está haciendo el club cuando todos están valorando la opción de quedarse con nosotros", cerraba el director general.