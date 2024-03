Iker Casillas y su coqueteo constante con el Málaga

"Me ha caído siempre bien el Málaga". Era la respuesta de Iker Casillas cuando un tiktoker le preguntaba por sus simpatías hacia clubes españoles que no fueran su Real Madrid. No es la primera vez que lo hace el madrileño, mítico cancerbero de la selección española campeona del mundo, y que alguna vez hasta se dejó querer durante la etapa del jeque Al-Thani cuando finalizó su historia con el club merengue. En diversos momentos también se ha pronunciado sobre la capital de la Costa del Sol y el equipo.

Además de eso, también ha formado parte del mundo de la Kings League, que pasó por Málaga hace unos meses. Participó de manera activa junto a Gerard Piqué e Ibai Llanos. No queda ahí la cosa, también escogió la Axarquía para su campus de porteros, que se celebró a finales del mes de diciembre. Aprovechando la cita se dejó ver por las playas de Nerja.

Su Goalkeeper´s Winter Clinic de Málaga se dirigió a porteros a partir de los 16 años que quieran perfeccionar sus cualidades a través de la metodología de élite Iker Casillas Academy que permite optimizar el rendimiento de los jugadores. El fútbol moderno ha evolucionado y ha introducido una serie de nuevas reglas que afectan directamente al juego del portero que debe tener un alto nivel táctico y técnico tanto en el juego defensivo como ofensivo.

Este método, creado por Iker Casillas, ex portero del Real Madrid C.F., F.C. Porto y capitán de la Selección Española campeona del mundo, cuenta con un equipo de trabajo liderado por Juan Canales, quien fue preparador de porteros de la primera plantilla del Real Madrid C. F. durante cinco temporadas. Y con Josué Linares, preparador de porteros con más de 12 años de experiencia en clubes profesionales nacionales e internacionales. Este programa, específico para porteros, está testado en equipos de élite de todo el mundo.

Su visita en 2022: "Málaga, qué bonita eres"

El ex portero, campeón del mundo y dos veces de Europa con la selección española, Iker Casillas estuvo este viernes en Málaga y dejó un bonito guiño y piropo en sus redes sociales de su visita a la Costa del Sol: "Qué bonita eres Málaga". El madrileño posó a los pies de la Catedral de Málaga para postearlo en su Instagram.

El que fuera portero de Real Madrid y Oporto se dejó ver también por la Bodega El Pimpi, donde dejó un ya clásico mensaje en los barriles del carismático cónclave malagueño. "Con cariño para 'El Pimpi', Iker Casillas", escribía el madrileño sobre uno de los barriles junto a un dibujo de una portería y un dibujo de él mismo parando una pelota. El Pimpi compartía el momento en sus redes también y escribía: "Hoy ha estado con nosotros uno de los mejores porteros de la historia. Gracias por tu visita, leyenda".