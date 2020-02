Ismael Casas y Ramón Enríquez optan a entrar en el once de Fútbol Draft

El comité técnico de Fútbol Draft se reunió este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y dio a conocer los candidatos a ocupar los tres onces ideales de jóvenes promesas del balompié nacional. Y el Málaga está presente gracias a Ismael Casas y Ramón Enríquez. Otro producto de La Academia, que además ya es un clásico en esta cita es el jugador del Real Madrid Brahim Díaz. Eso en la categoría masculina, en la femenina este año no hay presencia blanquiazul.

El siguiente corte, de 55 jugadores en categoría masculina y 33 en la femenina, se efectuará el 4 de mayo, en tanto que los premiados se decidirán en el tercer y último comité técnico, el 10 de junio.

Al Comité Técnico asistieron Javier Lasagabaster (Director General de Fútbol Draft), Francis Hernández (Coordinador de Selecciones Nacionales RFEF), Luis de la Fuente (Seleccionador sub 21), Santi Denia (Seleccionador sub 19), Pablo Amo (Seleccionador sub 18), David Gordo (Seleccionador sub 17), Julen Guerrero (Seleccionador sub 16), Jacinto Alonso (Presidente de la Federación Riojana y miembro de la Junta Directiva de la RFEF), Ángel Caballero (Asociación Española Agentes Jugadores), Ricardo Resta (LaLiga), Vicente Miera (exseleccionador nacional absoluto), Nacho Silván (experto en fútbol de cantera) y Aritz Gabilondo (experto en fútbol de cantera)

Candidatos hombres:

- Porteros: Iñaki Peña, Arnau Tenas (Barcelona), Miguel Morro (Rayo Vallecano), Diego Altube, Luis López (Real Madrid), Álvaro Fernández (Celta), Alfonso Pastor (Sevilla), Joan García y Ángel Fortuño (Espanyol).

- Lateral derecho: Pedro Porro (Valladolid), Álex Pozo (Mallorca), Sergio López (Real Madrid), Jesús Areso (Athletic), Álex Sola (Real Sociedad), Mateu Morey (Borussia Dortmund), Víctor Gómez (Espanyol), Ricard Sánchez (Atlético de Madrid) e Ismael Casas (Málaga).

- Lateral izquierdo: Álex Centelles (Valencia), Fran García, Miguel Gutiérrez (Real Madrid), Eduardo Adell, Goyo Medina (Villarreal), Juan Miranda (Schalke), Diego Pampín (Celta), Javi Vázquez y Pablo Pérez (Sevilla).

- Central derecho: Juan Berrocal (Sevilla), Daniel Vivián, Aitor Paredes (Athletic), Adrián de la Fuente, Víctor Chust, Pablo Ramón, Álvaro Carrillo (Real Madrid), Juan Brandariz 'Chumi' (Barcelona) , Mujaid Sadick (Deportivo).

- Central izquierdo: Enrique Clemente (Zaragoza), Jorge Cuenca, José Martínez (Barcelona), Javi Montero, Álvaro García (Atlético de Madrid), Mario Gila (Real Madrid), Hugo Guillamón (Valencia), Jon Pacheco (Real Sociedad), Eric García (Manchester City).

- Medio derecho: Fran Beltrán (Celta), Oriol Busquets, Monchu Rodríguez, Ilaix Moriba (Barcelona), Pol Lozano (Espanyol), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Antonio Blanco (Real Madrid), Unai Vencedor (Athletic), Ismael Gutiérrez (Betis).

- Medio izquierdo: Manu Morlanes, Sergio Lozano (Villarreal), Jandro Orellana, Álvaro Sanz (Barcelona), José Gragera (Sporting), Beñat Prados (Athletic), Arnau Puigmal (Manchester United), Ramón Enríquez (Málaga) e Iván Morante (Real Madrid).

- Banda derecha: Jordi Mboula (Huesca), Alberto Soro (Zaragoza), Álex Collado (Barcelona), Ferrán Torres (Valencia), Sergio Gómez (Huesca), Rodrigo Riquelme (Atlético de Madrid), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Borja Sáinz (Alavés) y Adrián Bernabé (Manchester City).

- Banda izquierda: Brahim Díaz (Real Madrid), Iván Martín, Álex Banea (Villarreal), Asier Códoba (Athletic), Bryan Gil (Leganés), Ansu Fati (Barcelona), Pedri González (Las Palmas) y Germán Varela (Atlético de Madrid)

- Mediapunta: Javi Martínez (Osasuna), Riqui Puig (Barcelona), Roberto López (Real Sociedad), Oihan Sancet (Athletic), César Gelabert (Real Madrid), Nicolás Melamed (Espanyol), Víctor Mollejo (Deportivo), Roberto González (Betis) y Robert Navarro (Real Sociedad)

- Delantero: Miguel de la Fuente (Valladolid), Borja Garcés (Atlético de Madrid), Hugo Duro (Getafe), Andrés Martín (Rayo Vallecano), Abel Ruiz (Sporting Braga), Alejandro Marqués (Juventus), Fernando Niño (Villarreal), Jorge Padilla (Tenerife) y Sergio Camello (Atlético de Madrid).

Candidatas mujeres:

- Guardametas: Raquel Poza (Madrid CFF), Yolanda Aguirre (Santa Teresa), Misa Rodríguez (Deportivo Abanca), Gemma Font (Barcelona) y Catalina Coll (Sevilla)

- Lateral derecho: Cintia Montagut (Fundación Albacete), Lucía Rodríguez (Real Sociedad), Ona Batlle (Levante), Oihane Hernández (Athletic), Aleksandra Zaremba (Egatesa Tenerife)

- Lateral izquierdo: Esther Martín-Pozuelo (Tacón), Carmen Menayo (Atlético de Madrid), Nuria Rábano (Deportivo Abanca), Candela Andújar (Barcelona), Rosa Otermín (Betis)

- Central derecho: Claudia Florentino (Fundación Albacete), Andrea Sierra (Athletic), Cristina Cubedo, Berta Pujadas, Laia Codinas (Barcelona)

- Central izquierdo: Lucía Ramírez (Sevilla), Cinta Rodríguez (Sporting Huelva), Anna Torrodá (Espanyol), María Jiménez (Valencia) y Laia Aleixandri (Atlético de Madrid)

- Medio derecho: Patricia Guijarro (Barcelona), Yasmin Katie Mrabet, Silvia Rubio (Madrid CFF), Rosa Márquez (Betis) y Oiane Valdezate (Athletic)

- Medio izquierdo: Aitana Bonmatí (Barcelona), Damaris Egurrola, Irene Oguiza (Athletic), Teresa Abelleira (Deportivo Abanca) y Alejandra Serrano (Valencia)

- Banda derecha: Ángeles del Álamo (Rayo Vallecano), Ane Azkona (Athletic), Laura Pérez (Granada), Macarena Portales (Madrid CFF) y Judith Luzuriaga (Logroño)

- Banda izquierda: Paula Sancho (Fundación Albacete), Carla Armengol (Barcelona), Olga Carmona (Sevilla), Athenea del Castillo (Deportivo Abanca) y Elena Julve (Espanyol)

- Media punta: Maite Oroz (Athletic), Natalia Montilla (Pozoalbense), Marta Peiró (Sporting Huelva), Paula Fernández (Rayo Vallecano) y Nerea Eizaguirre (Real Sociedad)

- Delantera: Lucía García (Athletic), Ana Marcos (Atlético de Madrid), Lucía Pardo (Peluquería Mixta Friol) , Lorena Navarro (Tacón) y Amaiur Sarriegi (Athletic).