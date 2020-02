Keidi Bare, el último brote verde

Resaca feliz en el estadio Ciudad de Málaga tras el valioso triunfo ante el Cádiz. Las caras de satisfacción y felicidad estuvieron presentes y se multiplicaron cuando saltó al césped Keidi Bare. Un nuevo brote verde para el Málaga de Pellicer, que ya tiene a todos los integrantes del primer equipo a su disposición si bien hay que ser cautos después del periodo de inactividad del albanés.

Keidi Bare no juega desde el primer partido de 2020 ante el Oviedo. De hecho, no se ha estrenado con Pellicer todavía. El entrenador le recibió con alegría en el entrenamiento, como captaron las cámaras del propio Málaga. No era una sesión muy exigente, con los titulares del Carranza haciendo recuperación. Pero ver al internacional albanés con el resto del grupo resulta positivo.

Ahora tendrá un día más para descansar, puesto que el Málaga libra este martes 18 de febrero y regresa el miércoles para empezar a pensar en el duelo del próximo domingo ante el Racing de Santander (La Rosaleda, 18:15). En la enfermería quedan los canteranos Kellyan y Cristo.