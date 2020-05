Ismael Casas: "Veo a mis compañeros como toros"

Los canteranos son pieza importante en el Málaga y lo demuestran cada día. Buenos ejemplos son Ismael Casas e Iván Jaime, que hablaron de sus sensaciones tras los primeros días. “Teníamos muchísimas ganas. Dos meses en casa, sin salir, literal. Y lo que más ganas tenía era tocar el balón, en mi casa no podía tocar el balón y aquí con muchísimas ganas. No es lo mismo, pero poco a poco iremos volviendo a la normalidad. La forma de vernos, de hablar… También el dar pases a cajones, a paredes, driblar a conos, a picas… No es lo mismo, pero esperemos que pase todo rápido y se pueda entrenar ya normal”, contó el medio.

“Yo veo a mis compañeros entrenar y los veo hechos unos toros. Los veteranos, un ejemplo a seguir. Siempre se puede aprender de los veteranos y más ahora. Cuando termino de entrenar y esto estirando los veo trabajar y están entrenando como el que más. Eso te da que pensar”, comentó el lateral, que sobre la titularidad se mostró cauto: “Puede pasar cualquier cosa. Va a jugar el que mejor esté y estoy intentando estar en forma y hacerlo lo mejor posible para devolverle la confianza que ha depositado el míster en mí”.