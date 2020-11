Ismael Casas y el espejo de Jesús Gámez

Fue lateral derecho y fue capitán. Estuvo en el Málaga del último ascenso y de ahí hasta el cielo de la Champions. Eso sin contar que es el futbolista de la cantera y nacional con más partidos jugados, de hecho, sólo le supera Duda en términos absolutos, si bien nadie en la historia blanquiazul ha disfrutado de más minutos. Este repaso al currículo de Jesús Gámez no es gratuito, es para poner en contexto que se trata del referente de Ismael Casas, uno de los capitanes del actual conjunto malacitano.

“Jesús Gámez ha sido el más referente que he visto aquí. Era un grandísimo futbolista, tenía unas cualidades increíbles y siempre que he estado aquí me he fijado en él”, contó en una cita telemática con los jugadores del Málaga Genuine, donde el canterano también habló del momento actual del conjunto de Martiricos: “Lo veo muy unido, estamos compitiendo muy bien y trabajando como los que más. En los entrenamientos lo damos todo y al final se ve todo reflejado el domingo en el partido. Salimos como bichos”.

La admiración de Jesús Gámez por Ismael Casas también es pública y notoria. El de Fuengirola cree que el chico no tiene techo y que puede ser el dueño del carril durante años.